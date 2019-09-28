秋高氣爽賞花趣！新北市淡水忠山社區的美人樹已悄然換上新裝，每年秋季都替忠山社區營造出粉紅色浪漫氛圍，新北市農業局也對奎柔山溪周遭進行環境改善工程，將整體空間打造成安全生活圈，歡迎大小朋友假日來忠山社區賞花健行，體驗農村的美人花風情。

淡水忠山社區美人花盛開景象。（圖取自新北市農業局官網）

忠山社區是新北市農村再生社區之一，積極推動社區基礎環境綠美化，社區週邊種植約300顆美人樹、逾千株桂花和紅葉鐵莧等花木。美人樹因其樹型姿態柔美，花開時粉色花朵掛滿樹冠，而得「美人樹」之名，盛開在社區內的奎柔山路上（北8縣道）

。社區居民多以務農為生，沿著溪岸兩側開發農田，新北市政府農業局近日協助社區進行溪流整治工作，以保護兩岸農再社區安全的生活圈。忠山里長潘炳丁表示，溪流未整治前，農田兩側耕地常因大雨造成農民崩塌，治理工程對耕地及溪岸環境改善良多，對新北市政府的積極作為深表感謝。

透過溪流整治工程，提供農民一個安全的生產環境，串連起奎柔山溪兩岸農再社區「生產、生活、生態」三生之發展，有助社區推動農村休閒旅遊更臻完善，歡迎民眾攜家帶眷自行前往淡水忠山社區賞花健行。有關美人花花況與健行資訊，可洽新北市淡水區忠山社區發展協會 江蔥總幹事

奎柔山路一隅美人花落英繽紛。（圖取自新北市農業局官網）

(中時電子報)