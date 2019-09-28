高雄市議員黃捷。(圖/本報系影音截圖」)

昨日（27）高雄市議會進行巿長施政報告與質詢，黃捷抓包韓國瑜市府施政報告書，3月、9月內容有許多「複製貼上」。不料，連在座研考會主委也偷偷點頭，黃不禁笑場大喊：「是複製貼上對不對！你也有發現這件事情！」

黃捷在質詢中痛批，韓國瑜3月、9月的施政報告，內容有許多「複製貼上」。更指出，施政報告中甚至屢見質詢內容完全不改的狀況，例如「旗津免稅區」、「大機場」、「自經區」、「賽馬產業」等。

話說到這，不料研考會主委竟在台下偷偷點頭。黃捷不禁笑場，模仿起主委點頭如搗蒜的姿態，大喊：「我看研考會主委點頭⋯⋯呵哈⋯⋯是複製貼上對不對！你也有發現這件事情！」

不僅如此，黃捷嚴正提醒，上個會期有許多議員認真看了韓市府施政報告，也給了很多如「旗津免稅區會有什麼問題」、「大機場的可行性」之建議與疑慮，這些都是人民託付的心聲；然而新版報告卻仍然「複製貼上」，甚至連目錄都一字不改、一模一樣，「請問，你是在空轉我們的市政嗎？」

(中時電子報)