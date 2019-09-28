本月26日，在嘉義阿里山附近的一家竹春園甕仔雞店，出現一個嘆為觀止的超狂畫面，全台35輛麥拉倫超跑車隊，在這裡大集合聚餐，老闆見此各種顏色、各式各樣列隊停放，也忍不住拍下這難得一見的壯觀景象，還驚呼：「哇！天天兒啊！一次網羅超跑麥拉倫盡收眼底。」

嘉義甕仔雞店一次來35輛麥拉倫，連老闆也驚嘆拍下眼前壯觀景象。（圖／翻攝「竹香園嘉義店」粉絲團）

竹香園甕仔雞店家透過臉書發文，曝光麥拉倫車隊的畫面，35輛 黃、紫、白、黑、綠色集中停放，不僅讓網友看了嘆為觀止，高雄還有人看見他們排隊去加油，儼然出現「蜈蚣麥拉倫」奇景，當車隊一字排開在嘉義甕仔雞店聚餐，連老闆對眼前的景象也不禁驚嘆歡迎。

網友看見麥拉倫車隊直呼「帥爆」。（圖／擷取自臉書）

高雄網友在街頭撞見麥拉倫車隊，轟隆隆的引擎聲震煞全場，停紅燈時循序跟車停靠，大馬路瞬間成了超跑展示間，吸引路過民眾目光，紛紛停下來拿手機拍照錄影，直呼「帥爆了」。

「蜈蜙麥拉倫」到高雄行經青年路時，還到途中的一家加油站列隊加油，站方還罕見派出數名工作人員拿起旗子、指揮棒，跑到車道上指揮交通。據了解，因為車隊其中一名車主曾經造訪此處，覺得這個加油站的工作人員特別細心，乾脆就揪團35輛麥拉倫到這裡加油，就怕加油時不小心傷了愛車。

(中時電子報)