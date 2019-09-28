當地時間2019年9月27日，大陸國務委員兼外交部長王毅在紐約大陸常駐聯合國代表團同基里巴斯總統兼外長馬茂簽署兩國關於恢復外交關係的聯合公報後，召開記者會，王毅強調，遇到過曲折，才更清楚正確的方向；經歷過風雨，才能迎來更燦爛的彩虹。。

大陸外交部網站指出，王毅在記者上說，他和馬茂總統兼外長共同簽署了《中華人民共和國與基里巴斯共和國關於恢復外交關係的聯合公報》。基里巴斯共和國政府在公報中確認世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。雙方決定從即日起恢復大使級外交關係。陸方對基里巴斯政府作出的這一重要和正確決斷表示高度讚賞。

王毅表示，陸基兩國在這裡正式復交，有著兩個不同尋常的特殊意義：

首先，不遠的地方，就是聯合國總部。48年前，正是在那裡，聯合國大會以壓倒性多數通過著名的2758號決議，恢復了中華人民共和國在聯合國的合法權利，並且承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織的唯一合法代表。也正是從那時起，一個中國原則開始成為國際社會的廣泛共識和國際關係中的重要準則。48年後的今天，陸基兩國的復交再次以事實證明，堅持一個中國原則是人心所向，大勢所趨，是誰也無法改變和違背的歷史潮流。

第二，還有3天，中華人民共和國就將迎來70周年。陸基兩國此時此刻正式復交，無疑將為這一重要的歷史時刻錦上添花、增光加彩。在大陸未來的發展進程中，多了基里巴斯這樣一位好朋友、好夥伴，基里巴斯人民從此也可以與一個擁有14億人口的大國開展互利合作，分享發展機遇。

王毅指出，大陸和基里巴斯雖然相距遙遠，在社會制度、國家規模等方面存在較大不同，但兩國同屬發展中國家，都面臨發展經濟、改善民生的長期任務，都在國際事務中堅持多邊主義和公平正義。陸基復交後，陸方願本著彼此尊重、平等互利的原則，為基里巴斯實現自主和可持續發展提供力所能及的幫助。大陸也願加強同基里巴斯在地區和國際事務中的溝通協作，共同維護發展中國家的正當權益。

王毅表示，遇到過曲折，才更清楚正確的方向；經歷過風雨，才能迎來更燦爛的彩虹。站在陸基兩國關係新的歷史起點上，堅信陸基關係必將在一個中國原則基礎上迎來快速發展的新局面，並為基里巴斯的振興注入新動力。

王毅對此舉是否會傷害台灣人民感情與助現任總統蔡英文連任，兩度不悅地說：這是什麼邏輯！

根據聯合建交公報：「吉里巴斯共和國政府承認世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。吉里巴斯共和國政府即日斷絕同台灣的外交關係，並承諾不再同台灣發生任何官方關係，不進行任何官方往來。中華人民共和國政府對吉里巴斯共和國政府的上述立場表示讚賞。」

據報導，記者會上有人提問指大陸上周連奪台灣2邦交國索羅門群島與吉里巴斯，「台灣內部有不少人認為此舉是在協助蔡英文成功連任」，對此王毅回應「這是什麼邏輯」，隨後離開。

(中時 )