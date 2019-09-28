俄「獵人」無人機首與蘇-57共飛

俄羅斯國防部周五宣佈，重型攻擊無人機「獵人」（Okhotnik）首度與先進5代機蘇-57共飛。而這將擴大蘇-57的雷達涵蓋範圍，並為空射武器提供目標搜索訊息。

據《動力》（The Drive）網與《國家利益》（The National Interest）網27日報導﹐這次試飛似乎證實，「獵人」的設計旨在成為蘇-57的忠誠僚機，提供關鍵戰場資訊，在戰場上賦予俄國最先進的戰機攻防優勢。

「獵人」隱形無人機體型龐大，翼展超越蘇-34「後衛」（Fullback）重型戰鬥轟炸機，據信是俄羅斯第6代戰機的原型改良版。它的起飛重量在20－25噸之間，作戰範圍可達5,000公里，超音速飛行時速為1,400公里。

根據先前曝光的衛星照推測，「獵人-B」的翼展超過50英尺（約15米），長在34－36英尺（10－11米）間，大小約如諾斯洛普格魯門（Northrop Grumman）的X-47B大型隱形原型無人機。而它的後掠翼比X-47B顯著，而這或許能讓「獵人」有更高的最大航速，並能在高速飛行的狀態下，發揮較佳的效率與機動性。

(中時電子報)