美國民主黨人對總統川普進行彈劾調查毫不手軟，今天命令國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）交出與烏克蘭相關的文件，並安排目擊者對川普涉嫌濫用職權作證。

法新社報導，3個聯邦眾議院委員會給蓬佩奧一週時間整理文件，且表示有好幾名國務院官員對川普尋求烏克蘭政府協助他在美國國內競選連任活動知情。

他們也宣布安排5名國務院官員作證，包括前美國駐烏克蘭大使約瓦諾維奇（Masha Yovanovitch），據信今年稍早她遭撤職是因拒絕幫川普施壓基輔，調查美國前副總統暨民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）。

他們說：「委員會正在調查川普總統施壓烏克蘭干預我們2020年選舉，以及扣住國會協助烏克蘭反制俄羅斯侵略所提供的安全援助經費，對國家安全的危害有多大。」

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）宣布彈劾調查將迅速展開，且表示吹哨者舉報川普濫用職權和白宮企圖掩蓋真相的證據確鑿。

裴洛西說：「這攸關我們的國家安全：美國總統背叛他的就職宣誓、危害我們的國家安全、妨礙選舉的公正性。」

(中央社)