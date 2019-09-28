韓粉在臉書分享心路歷程。

高雄市長韓國瑜近來飽受黑韓產業鏈影響，連帶韓粉們也備受欺負，今(28)日有位韓粉在社團上分享經驗，表示自己曾遇見一位不認識的韓粉，當他詢問是否為韓粉時，「反應好大」，連口否認；他直說韓粉們已經遭到霸凌以至於相當敏感，這讓他感到相當心痛。

這位韓粉發文表示，自己是做餐飲生意的，有次中午為一組母女送餐時，看見那位大姊正在用手機看中天，原PO見四下無人，便高興的問：「大姊是韓粉哦！」而那位大姊則如驚弓之鳥，用手遮住手機，然後一直說沒有、沒有，這讓原PO當下感到相當心痛，看這位大姊的反應，明顯是遭到霸凌，這些「遮遮掩掩、含蓄的韓粉們」怎會在電視上卻被形容成窮凶惡極的那一群，讓他相當難受。

原PO上前向那位大姊表示，自己也是韓粉，那位大姊就像是他鄉遇故知一般，與原PO侃侃而談，這讓他直說能在生活中碰上共同信念的韓粉，真是一大樂事！

原PO表示，自己也曾是「顯性韓粉」，曾在網路上戰過1450，更曾「出征」過某高雄市議員，但在某次在當地社團PO文批評桃園市長鄭文燦，被1450們圍毆後，店裡生意明顯遭受影響，才逐漸轉趨低調；他認為跟他一樣的隱性韓粉肯定相當多，「大家攏某造」。

文張貼到臉書上後引起韓粉共鳴，直說「有機會真想去吃，可以開心大聊特聊，我也是在工作上、朋友間不想聊政治」、「你看高雄議會就知道，綠營用盡手段，當然對韓粉也不會客氣的，它們會來釣魚，讓你去罵，然後一起提告，我們都是上班族，真的也沒空請假跑法院，只好轉為默默支持，認真拉票，我們都沒跑，票箱裡一定有我的票，大家加油。」、「謝謝有你，大家一起加油！」

(中時電子報)