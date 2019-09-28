台北市長柯文哲組織台灣民眾黨，以進軍國會為目標。他昨天接受網路媒體專訪時直言，自己很期待市府顧問蔡壁如進入立法院，大戰民進黨立院黨團總召柯建銘的劇情，形同「白目對喬王」。媒體今問柯，此番發言是否意味蔡壁如將名列民眾黨不分區安全名單？柯文哲雖稱還有2個月慢慢想，但也不諱言，立法院看起來都是黑箱作業，有個白目的進去，鯰魚效應一定會發揮。

柯文哲在專訪中提及，透過民眾黨盼打破藍綠高牆，尤其要打破立法院密室協商的文化，把公開透明的理念在國會加以落實，其中，他就很期待看蔡壁如大戰柯建銘。

柯文哲今早被問到此事，他笑稱，自己跟老柯也很好，都是新竹人，但是過去立法院給人家感覺就是喬來喬去、密室協商，看起來是那種黑箱作業，來個白目的進去，人家說鯰魚效應一定會發揮的。

換言之，蔡壁如確定會參選立委或甚至排入不分區安全名單？柯文哲推說，名單最後定案是11月底，還早，2個月時間慢慢想；如此一來，蔡壁如將成為民眾黨立院黨團總召？柯笑說，他只是說這劇碼很有趣，但能不能實現要看一看。

不過，時代力量也堅持公開透明，如今看來已失敗，多人退黨？柯文哲表示，他在北市府有實際執政經驗、相當公開透明，把這種公開透明文化帶進立法院，他個人解讀，北市府這幾年弊案很明顯少掉很多，最大理由是公開透明，所以他也相信這種文化帶進立法院，可以讓立法、中央部會變比較乾淨。

至於外傳鴻海集團創辦人郭台銘將為民眾黨立委候選人拍宣傳照，柯文哲坦言對方的確有答應幫忙，時間上許可的話，第一波8位提名人都拍，但還是按照大家方便；此外，郭陣營的人選能否不掛民眾黨籍就排入不分區名單，則要查一下《選罷法》才知道。

(中時 )