路透報導，美東時間27日大陸國務委員兼外交部長王毅表示，關稅和貿易爭端可能使世界陷入衰退，陸方致力於以「冷靜、理智及合作的方式」解決這些問題。

報導稱，王毅在聯合國大會上發表了直抒胸臆的講話：「築起高牆解決不了全球性挑戰，把自己的問題歸咎於他人是行不通的。我們不應忘記大蕭條的教訓。」

王毅還對近15個月前對大陸發起破壞性貿易戰的美國總統川普進行了明確抨擊：「關稅和貿易爭端的挑釁擾亂了全球工業和供應鏈，破壞了多邊貿易體制和全球經貿秩序。」「他們甚至可能讓世界陷入衰退。」

王毅表示，大陸正在追求新一輪更高標準的開放，將堅持多邊貿易體制，開放世界經濟。大陸反對在國際事務中的霸權主義和恃強淩弱，永遠不會屈服於壓力。

路透稱，陸美連續幾輪針鋒相對的關稅加徵舉措，對彼此價值數千億美元的商品徵收懲罰性關稅，擾亂了金融市場，同時威脅到全球經濟增長。

預計陸美雙方將於10月上半月在華府舉行新一輪高層磋商。

大陸外交部網站指出，王毅在紐約出席聯合國大會期間，於當地時間26日在紐約聯合國總部，主持了大陸和安理會非洲成員國外長會議。非洲現任安理會成員國象牙海岸外長塔諾、赤道幾內亞外長奧約諾、南非外長潘多爾和候任成員國尼日外長卡拉、突尼斯外長朱海納維等出席會議。27日，王毅會見俄羅斯外長拉夫羅夫並與吉里巴斯簽署復交公報。

(中時 )