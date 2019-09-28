南太國家吉里巴斯日前與中華民國斷交，相隔六日，中國大陸27日與吉里巴斯正式恢復邦交，並簽署聯合公報。較特別的是，雙方是在美國紐約的聯合國內，完成簽署。

中央電視台報導，大陸國務委員兼外交部長王毅在紐約中國常駐聯合國代表團，與吉里巴斯共和國總統兼外長馬茂簽署《中華人民共和國與吉里巴斯共和國關於恢復外交關係的聯合公報》。

公報內容主要包括：中華人民共和國與吉里巴斯共和國，根據兩國人民的利益和願望，茲決定即日恢復大使級外交關係。兩國政府同意在互相尊重主權和領土完整、互不侵犯、互不干涉內政、平等互利、和平共處的原則基礎上發展兩國友好關係。

吉里巴斯共和國政府承認世界上只有一箇中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。吉里巴斯共和國政府即日斷絕同台灣的外交關係，並承諾不再同台灣發生任何官方關係，不進行任何官方往來。中華人民共和國政府對吉里巴斯共和國政府的上述立場表示讚賞。

(旺報 )