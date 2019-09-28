法國國民議會開始討論生物倫理法修正草案，首先處理的是開放所有女性適用醫學人工生殖的條文，包括女同性伴侶及單身女性。國民議會今天初步通過這項條文，但立法路還長。

生物倫理法修正草案是總統馬克宏（Emmanuel Macron）任內最重要的社會權利改革，也是最具爭議的草案之一，其中又以擴大醫學人工生殖（PMA）適用對象範圍最受矚目。

目前在法國，僅有不孕的異性夫妻可採用人工生殖方法，有社會保險金可補貼費用。

法國於2013年承認同性婚姻地位與異性婚姻相同後，社會就開始討論開放女同性伴侶適用人工生殖的可行性，而保守陣營反對同性婚姻失敗後，也把重心轉移到反對擴大開放人工生殖適用對象上。

國民議會經過3天辯論，今天投票，初步通過有關開放女同性伴侶及單身女性適用人工生殖的條文，在75名出席議員中，有55人支持、17人反對、3人棄權。國民議會共有577名議員。

這只是審理草案的初始，接著還要討論其他條文，衛生部長布辛（Agnes Buzyn）希望全案於明年夏天前通過。

根據數家媒體描述，辯論過程還算和諧且嚴謹，討論重點包括是否開放跨性別者也適用人工生殖，以及孩子權益、女權、父親身分等。

贊成開放女同性伴侶及單身女性適用人工生殖的一派，主要是基於平等原則，其中許多傾向左派。

反對者則認為這是剝奪孩子擁有父親的權利，且可能替未來的代孕（GPA）鋪路，以極右派及右派居多。

法國目前禁止代孕，部分求子心切的人不惜到國外尋求代孕，把孩子帶回法國後，親子關係卻不被承認，政府傾向接下來處理這些孩子的身分問題，但不打算開放代孕。

在歐盟，有些國家允許女同性伴侶及單身女性適用人工生殖，例如葡萄牙、西班牙、瑞典等。

「為眾人而行」（Manif Pour Tous）等保守團體規劃於10月6日發起反對「無父親的人工生殖」、反對代孕全國大遊行，口號是「自由、平等、父愛」。

(中央社)