「929台港大遊行－撐港反極權」明登場，台北市長柯文哲今被問到是否願聲援遊行？他再次呼籲北京政府，應有智慧處理香港這一局，而不是簡化問題為「CIA或台獨港獨合流」，否則若搞到變成六四局面，就是給歐美國家正當的修理名義。

柯文哲指出，香港是台灣的鄰居，發生在香港的事情，因為地理上接近會影響到台灣，更何況香港是亞洲金融中心，持續這樣紛擾，對整個香港社會穩定、還有經濟發展會造成影響，間接會影響到台灣。

柯文哲認為，他每次講台灣作為華人社會最先進的地區，有很多經驗可以給北京政府參考，就是說台灣怎麼走過那30年民主歷程？事實上，經濟跟政治發展不可能長期維持（像香港一樣）那麼大的落差，因為人民一旦有錢會想東想西，特別是香港在英國式自由之下生存100年。

柯文哲再次呼籲北京政府，處理香港問題絕對不要簡化問題，不要說是CIA、港獨台獨合流，那就是沒有真正面對問題，希望北京政府發揮智慧。否則一旦失控，搞到變六四局面，中國經濟會倒退20年，因為歐美國家過去找不到機會修理你，何必在香港問題上讓歐美國家有正當理由，要相當有智慧處理這一局。

至於會不會希望台灣民眾黨提名的8位區域立委候選人參與遊行、對該議題表態？柯文哲僅說，在台灣有表達或不表達的自由，對這種都是樂觀其成態度，順其自然。不過，今天鑰匙還是在北京政府，外面最多是關心，真正能解決是北京政府。

(中時 )