趁著籃網28日舉辦媒體見面會，厄文除了表達自己離開塞爾提克都因祖父突然過世，更幫好友杜蘭特喊冤，「杜蘭特整整缺席31天，然後把他放到總冠軍賽的全國舞台上面，只為銷售一個比他這個人更重要的商品！」擺明嗆聲勇士貪婪。

「我想很明顯地，你必須深入一個競爭者的腦袋，並且意識到，這件事在全國性的關注下發生，很多人為此必須負上責任，」厄文說，「我們都很清楚杜蘭特在那種情況下不應該出賽，不管我們是否承認，但我們心裡都需要清楚這點。」

問題是杜蘭特今年季後賽養傷期間，沒有任何人強迫他在總冠軍賽提前傷癒復出，就連他自己也坦承，選擇復出是自己和醫療團隊共同討論後的結果，沒想到厄文如今把受傷主因歸咎於銷售商品，似乎認定自己好友只是勇士搖錢樹。

「我現在就是來杜絕這種事情，接下來新球季我都會防範，不讓任何人侵入這個圈子，」厄文說，「我們會耐心等待，我會對杜蘭特保持額外耐心，因為我再也不希望看到那種事情發生在任何人身上，我希望他可以達到101％的健康。」

(中時電子報)