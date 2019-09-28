第18號颱風米塔生成，最新路徑。（摘自中央氣象局）

（9:48更新，增加颱風動態）原位於菲律賓東方海面的熱帶低氣壓今上午8時已發展成為今年第18號颱風，中文名米塔，目前以時速30公里朝西北西前進，氣象專家預估，下周一下半天米塔最接近台灣，明天有機會發海上颱風警報。

天氣風險公司表示，明天可能就會有颱風警報資訊，下周一下半天米塔最靠近台灣，下周一、二北部、東半部的天氣也勢必會受到影響，現在起沿海活動能免則免。

今天則受東北風影響，氣象局早上6時對北北基發布豪雨特報後，氣象局剛才再發布警訊，指目前有較強對流雲系發展並移入大臺北地區、東北角及宜蘭北側，須防瞬間大雨、雷擊及強陣風；水利署也會北巿南港區發布一級淹水警戒、信義區二級淹水警戒。

目前信義區每小時雨量已達60毫米，北市府呼籲，易淹水處民眾架防水閘門及適當防護措施，並協助巡查及清理居家周遭溝渠洩水孔台。

準颱風米塔最快今生成 週日「轉」是否侵台關鍵

另外，南港區南深橋水位受雨勢影響持續暴漲，該處於上午9點成立監視小組監視小組，持續監視河川水位，由於目前已達9.3公尺警戒值，因此已啟動關閉機制，並進行交通改道作業，呼籲用路人欲行經該處請提前改道行駛。

(中時電子報)