越南順化（Thành Phố Huế）日前發生一起護理師，在手術房遭婦產科醫師迷姦，但到醫院驗傷時，竟然發現處女膜完好如初，還跟新的一樣，原來是這名狼醫師為掩蓋犯行，事後為護理師作處女膜、陰戶重建手術。

綜合外報報導，一名23歲護理師本月17日向警方報案，遭醫師迷暈後性侵，因狼醫師事後替護士做了處女膜重建及陰戶黑色素漂白護理，以致受害人到醫院檢查時，發現她的處女膜完好如初，甚至陰戶呈現粉紅色，連替護士檢驗的醫師都驚嘆：「行醫30年！從沒有見過這麼好的技術。」

這名狼醫師25日遭警方逮捕，並坦承犯行，他表示，5年前就對該名護理師一見鍾情，對她表白卻遭拒，當下他以為是自己不夠優秀，才會去讀醫科，希望成醫生後可以讓女子喜歡他，畢業後，他放棄到大醫院，跑到受害人的診所當醫師，再次向對方表白，結果還是遭拒，才會騙她有一名客戶的處女膜要重建，請她幫忙，於是將她騙到手術房迷昏性侵，為了掩蓋犯行，還替她做處女膜、陰戶美白手術。東窗事發後，這名醫師已被吊銷醫師執照。

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(中時電子報)