大都會阿隆索(Pete Alonso)剛才成為史上最暴力的菜鳥了，他28日對勇士首局就轟出陽春炮，以單季第52轟追平賈吉(Aaron Judge)前年創下的大聯盟紀錄。賈吉創紀錄時是114打點，阿隆索已經有119打點了。例行賽還剩最後兩場，阿隆索有機會單獨保持這項紀錄。
阿隆索賽前表示：「這是不可思議的事，過去有19000多位大聯盟球員出道，我居然成為其中創造紀錄的人。」阿隆索幾乎循著賈吉的路線打上來，兩人都是全壘打大賽冠軍、聯盟全壘打王(賈吉美聯, 阿隆索國聯)、新人全壘打紀錄、聯盟新人王(今年還沒頒, 但肯定是阿隆索)。
賈吉該年獲得MVP票選第2，阿隆索要拚MVP也很難，因為國聯起碼還有貝林傑(Cody Bellinger)、葉利奇(Christian Yelich)、阮棟(Anthony Rendon)等好手。不過24歲的阿隆索已經成功闖出名號，他今年開季才在大聯盟出道，季末就登上球衣銷售榜第14，跟一票大球星不相上下了。
被轟出這一發的是勇士先發投手凱寇(Dallas Keuchel)，這球揮得並不強，勉強越過全壘打牆上的全壘打線，比阿隆索平日的怪力轟擊輕很多。
(中時電子報)
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