沙烏地阿拉伯今晚正式宣布，首次開放讓非宗教性質的外來旅客入境觀光，包括台灣民眾在內的外國旅客可在抵達沙烏地後申請落地簽證，或持事先申請的電子簽證入境。

沙烏地旅遊暨國家遺產委員會（Saudi Commission for Tourism and National Heritage,SCTH）今晚在首都利雅德郊外德拉伊耶（Diriyah）的儀式中正式推出這項新措施。開放措施自29日起生效。

「沙烏地公報」（Saudi Gazette）報導，SCTH主席哈蒂柏（Ahmad Al-Khateeb）致詞時指出：「今晚，我們創造歷史。這是頭一遭，我們對來自全世界的觀光客開放我們國家。」

根據沙烏地「電子簽證門戶網站」（https://visa.visitsaudi.com/），49個國家包括北美洲的加拿大、美國；38個歐洲國家；亞洲有汶萊、日本、新加坡、馬來西亞、南韓、哈薩克、中國；大洋洲則有澳洲和紐西蘭。

電子簽證門戶英文網頁在「符合條件的國家」名單中，以括號將香港、澳門、台灣列在中國之後；簡體中文網頁的適用國家名單則沒有提到香港、澳門、台灣。電子簽證英文申請表中的國家選項，將台灣寫成Taiwan China。

申請人可於申請帳號並完成登錄後填寫資料和線上付款，完成申請。包括簽證費、保險費、增值稅、相關交易費在內，電子簽證費用為463.44里亞爾（約新台幣3834元）。赴沙烏地觀光時，未滿18歲者須由年滿18歲者陪同。

填寫資料時，申請人須準備在沙烏地境內的地址和電話號碼（通常為旅館名稱和電話）。沙烏地電子簽證效期一年，簽證持有人可於效期內多次入境，最多停留90天。

這個極端保守穆斯林王國原本規定外籍女性外出須披黑紗袍（abayas），現在則放寬女性觀光客著裝規定，女性須由他人陪伴的措施也取消。哈蒂柏在正式宣布上述措施前告訴路透社，未來不再強制女性觀光客披全罩式的黑紗袍，但是包括在公共海灘上，著裝仍須講究端莊。

開放觀光是王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammedbin Salman）針對經濟和社會改革所推動「願景2030」（Vision 2030）計畫其中一環。這項計畫尋求降低沙烏地經濟對石油的依賴。

「阿拉伯新聞報」（Arab News）報導，沙烏地希望2030年之前，國際和國內觀光客人數可達到每年一億人次，創造逾100萬個工作機會，並使觀光收入從目前占國內生產毛額（GDP）3%，提升至10%。

沙烏地事實上的統治者穆罕默德．沙爾曼推動的許多改革，例如取消女性開車禁令，在國際間廣受好評，但是包括記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）遭到殺害、逮捕知名的女性異議人士，以及干預葉門內戰，在在重挫他的形象。

(中央社)