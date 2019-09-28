網友留言。（摘自批踢踢網頁）

鴻海創辦人郭台銘自從宣布退出2020大選後，將一切回應交給辦公室發言人蔡沁瑜處理，自己則徹底消失在鏡頭前，也讓韓郭心結難解，各自的粉絲更是吵翻天。日前郭台銘的「老虎軍團」辦了「十大黑郭立委」投票，揚言下架這些立委，為郭董爭一口氣。網路上面也在列舉誰是挺韓立委，稱要消滅這些韓家軍，但有網友看名單後，覺得是不是有些人搞錯了？

網友yenyu73於批踢踢發文，列舉他認為的挺韓立委，這些立委名單分別是，前國黨立委孫大千、現任立委李彥秀、前立委林郁方、現任立委費鴻泰、立委賴士葆、現任立委蔣萬安。新北的立委參選人洪孟楷、柯志恩及李永萍。桃園的立委參選人陳學聖。台中的立委參選人林佳新、現任立委顏寬恆、江啟臣和沉智慧。

不過，對於這分挺韓名單，網友McCain有話要說，以個人基於黑韓但偏藍色選民的立場，覺得最好的結果是韓國瑜自己選得很爛，但沒有拖垮藍營立委的選情。當然，這種機會不高，肯定會有些蹭韓派的參選人受到影響。

該網友更直言，以原波提出來的名單當中，真正蹭韓派的其實不算多。以他的了解來說，蹭韓派多半在初選階段就出局了。如王欣儀、王鴻薇、詹江村等都是。以上三位，再加上戴錫欽、黃敬平、葉元之、孫大千等，才是真正蹭韓派的代表。

該網友認為，雖然討厭韓國瑜的人很多，但畢竟民進黨自己執政也不是沒問題。蔡英文要當選總統機會很大，但立委就不一定同樣樂觀了。相信多數選民都不會又給民進黨立委也過半的機會，且很多綠營選民雖然票投蔡英文，但綠營的立委參選政黨眾多，多少會分掉民進黨的選票，所以民進黨要單獨過半應該不容易。

(中時電子報)