國民黨總統參選人韓國瑜面臨選情考驗，各界將矛頭指向應開拓「中間選民」支持度。前行政院發言人、傳播學者胡幼偉認為，這群中間選民，應是熱衷或漠不關心時事的兩種極端族群，他們沒感覺出誰比較好，所以也不知道該投誰。胡建議，韓該做出個「對照表」，將兩人關鍵政策一目了然做出比較。

胡幼偉發表《老韓如何爭取中間選民的支持？》指出「韓國瑜要多爭取中間選民支持」是現在很流行的一句話，但究竟什麼是「中間選民」？他認為，應是由向來不關心政治新聞，以及經常關心政治新聞兩種極端組群組成。前者對這些人不熟，所以不知道誰比較好；後者看了又看，對誰都不滿意，所以也沒決定該投給誰。

至於該如何爭取中間選民支持？胡幼偉任表示這其實不難，最重要的就是讓人一目了然看出「差別」。胡建議：「關鍵做法就是：韓營要整理出ㄧ份對照表，讓人一目了然地知道，在幾項關鍵政策，特別是關於『台灣安不安全』以及『人民有不有錢』的大政策方向上，韓國瑜的主張多好、蔡英文的主張多爛！這個事情要是能講得頭頭是道、一清二楚、有說服力，那就能發揮影響力！」

胡幼偉強調：「這個策略有兩個重點：第一，你不清楚是吧？那我簡單扼要地讓你明白！第二，你難以決定嗎？我來做個清清楚楚的比較給你看！」因為大眾不見得有耐心慢慢聽人說政策，做出表格直接看比較快。而且這份表格做出後，還要透過韓國瑜本人、藍營名嘴、鋼鐵韓粉好好宣傳，讓人清楚看出與蔡英文的分別，才能一翻兩瞪眼分出高下。

(中時電子報)