「將捷金鬱金香酒店」有175間客房，每間都有漂亮的景觀視野，且每間都有大陽台。（圖／將捷集團）

「將捷金鬱金香酒店」規畫有不同房型，滿足不族群旅宿度假需求。（圖／將捷集團）

為慶祝滬尾藝文休閒園正式開幕，將捷推出限量禮券優惠，標榜比旅展還划算。（圖／將捷集團）

淡水也有「國際牌」度假酒店了！將捷集團首度跨足觀光休閒產業，取得BOT案並斥資22億元在淡水開發打造的「滬尾藝文休閒園區」，經2年興建已全面完工並將於明（9／29)日正式開幕，園區內加盟歐洲第二大「金鬱金香酒店集團」的「將捷金鬱金香酒店」亦將正式全面接受國內外旅客訂房，日後赴淡水旅遊度假的旅人可以下榻該飯店，步行就可以到滬尾炮台，紅毛城等景點尋幽訪勝。

「將捷金鬱金香酒店」是淡水第一個國際連鎖酒店品牌，也是繼板橋希爾頓飯店之後，新北市第二個「國際牌」飯店，同時也是歐洲第二大的金鬱金香酒店集團在台第4個加盟據點。

占地遼闊的「滬尾藝文休閒園」全區占地2.2公頃，為一結合住宿、旅行、學習、體驗與自然生態的新型態休閒園區，園區內有國賓影城、將捷金鬱金香酒店，以及複合型百貨商場「禮萊廣場」。商場兒童天地、美食餐廳與廚藝教室，為北台灣第一個複合式藝文休閒園區。

為慶祝園區開幕，滬尾藝文休閒園區並於明（9／29)日開幕當天推出超優惠的限量禮券，除一般客人可以使用，公司行號、機關團體購回以當尾牙春酒抽獎品。優惠內容為：購買1萬元禮券即送飯店平日午晚餐券2張，3萬元送飯店平日標準客房住宿券2張，5萬元送平日標準客房住宿券5張。如果購買10萬元，則送平日標準客房住宿券10張，以及平日午晚餐券10張，其中10萬元優惠相當於4折，比旅展還便宜。

將捷金鬱金香酒店與禮萊商場占地共1.5萬坪，飯店在商場樓上共4個樓層、有175間客房，有1／3客房面觀音山與淡水河、1／3面淡水高爾夫球場，另外1／3面一滴水公園，且有客房均有陽台。飯店並有全日餐廳、酒吧，以及分別可容納40桌與20桌的大小宴會廳，除可舉辦婚宴，並可接待企業舉辦會議與員工旅遊或獎勵旅遊。

滬尾藝文休閒園區總經理翁志聖表示，將捷金鬱金香酒店正式營運後的第一年平均房價目標為5000元，年均住房率目標為60％。此一房價目標相當於台北市中山區五星飯店水準，翁志聖表示，飯店試營運期間房價已達4800元至5000元，照此推估全年營運不難達標。

翁志聖表示，國際品牌、景觀地利、與商場共構，以及距滬尾炮台或紅毛城等景點皆步行可達，是將捷金鬱金香酒店立足市場的4大優勢，而飯店鎖定客源中30％為國人、日韓客30％、港澳東南亞與歐美客各占15％，另外10％則為高端陸客。至於客源訂房通路，則金鬱金香酒店集團占25％、官網散客25％、簽約企業客戶、旅行社與OTA各占10％、會議團體20％。

1962年成立於荷蘭的金鬱金香酒店集團於2009年7月與法國羅浮宮旅館完成合併後，使得「羅浮宮旅館集團＆金鬱金香 旅館集團」一躍成為歐洲第二大、全球前十大旅館管理集團。目前，金鬱金香酒店集團旗下飯店品牌在台已有5個連鎖據點 ，客房總數已近1,000間

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