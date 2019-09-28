北市孔廟舉行祭孔大典。（趙雙傑攝）

北市孔廟今日舉行孔子誕辰2569周年釋奠典禮 ，市長柯文哲出席擔任典禮「正獻官」執行37道儀程。

柯文哲擔任正獻官。（趙雙傑攝）

柯文哲會後受訪。（趙雙傑攝）

孔子第79代嫡孫孔垂長先生擔任「奉祀官」；「分獻官」則由孔廟捐地者後代辜弘毅、陳枝秀、教育局長曾燦金、文化局局長蔡宗雄、大同區區長林聰明、尼加拉瓜共和國大使達比亞、日本佐賀縣多久市市長橫尾俊彥、韓國成均館儒道會芮正洙會長等人擔任。

(中時 )