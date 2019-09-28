北市祭孔大典 柯市府團隊共襄盛舉 10:202019/09/28 中時 趙雙傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北市孔廟舉行祭孔大典。（趙雙傑攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北市孔廟舉行祭孔大典。（趙雙傑攝） 北市孔廟今日舉行孔子誕辰2569周年釋奠典禮 ，市長柯文哲出席擔任典禮「正獻官」執行37道儀程。 柯文哲擔任正獻官。（趙雙傑攝） 柯文哲會後受訪。（趙雙傑攝） 孔子第79代嫡孫孔垂長先生擔任「奉祀官」；「分獻官」則由孔廟捐地者後代辜弘毅、陳枝秀、教育局長曾燦金、文化局局長蔡宗雄、大同區區長林聰明、尼加拉瓜共和國大使達比亞、日本佐賀縣多久市市長橫尾俊彥、韓國成均館儒道會芮正洙會長等人擔任。 (中時 ) #市長 #孔子 #典禮 #孔廟 #北市 也許您會感興趣 推薦閱讀 新式高教機-勇鷹 24日舉行原型機出廠典禮 15:432019/09/24 財經 韓國瑜來了太開心！他熱情這樣講悄悄話… 00:082019/09/25 生活 拚環保賺獎金 新北屋頂農場競賽開跑 04:102019/09/25 地方新聞 淡北道路小組審查建議通過 新北市：將加強與北市溝通 20:422019/09/25 生活 傳接任北市副市長 黃珊珊未否認：樂意幫忙 15:452019/09/26 政治 獨》黃珊珊接北市副市長 鄧家基轉任悠遊卡董事長 15:532019/09/26 政治 教師節前夕 龍肚國小祭孔束髮彎腰如土地公至聖先師 18:332019/09/27 生活 全台罕見校園孔子祠提前祭孔 海濱國小發送紀念郵票見證歷史 23:522019/09/27 生活 孔子誕辰 民眾冒雨領Q版孔子毛巾、智慧糕 10:172019/09/28 生活 高市祭孔大典 市長韓國瑜全程主祭 10:122019/09/28 政治 生活熱門新聞 妻產後拒行房...夫疑戴綠帽 過來人揭真相 - 生活 幾億人都錯了？ 這樣散步動脈硬化更糟！ - 生活 打擊萬惡肥胖！ 研究發現喝這飲料可輕鬆燃脂 - 生活 準颱米塔最新預測路徑曝光 對台影響恐大增 - 生活 注定总统命？他曝韩国瑜这天起大翻身 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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