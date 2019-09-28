瓦倫西亞@畢爾包 開賽時間 9月28日 19:00

畢爾包先發陣容作出一些輪換，翼鋒穆尼亞因在周中聯賽意外任板凳球員，這場應會回歸先發；中場勞爾 加西亞狀態表現出色，球季至今已進4球，包括上場進了一球12碼。

瓦倫西亞法國籍前鋒加梅里羅周中聯賽初段傷出，要由烏拉圭國腳馬克西戈麥斯入替，後者進了2球，狀態甚佳，本場應會擔正掛帥。另外，自球隊換帥後，南韓中場新星李康仁深得教練重用，近3場比賽皆有上陣；上一場更進一球，本場應會繼續先發。

要留意是，畢爾包一如既往，繼續其主強客弱成績，本季3場西甲主場比賽全勝，當中包括打敗巴塞隆納及皇家社會等強手。客場作戰卻悉數賽和，包括對陣馬約卡及萊加內斯等下游球隊，本場比賽又返回主場，應會有截然不同演出。瓦倫西亞受換帥困擾，雖然於歐聯擊切爾西，但在新帥帶領下聯賽仍未有勝出紀錄，暫列聯賽中下游；包括上場一度領先3比1下，最後被赫塔菲逼和，影響士氣，本場面對「主場王」畢爾包恐難望勝出，主勝看好。

雙方近3次聯賽交手，「總進球球」2球或以下，而畢爾包近6次主場交手，3勝3和。

南韓中場新星李康仁。（達志影像）

慕森加柏@霍芬海姆 開賽時間 9月28日 21:30

霍芬海姆仍然缺少上季進了17球的克羅埃西亞前鋒克拉馬里奇，後衛波許及中場Diadie Samassékou同樣因傷缺陣，還有最近病倒的前鋒Jurgen Locadia或也無法比賽。

慕森加柏有後衛詹茲赫科，因上週比賽頭部撞傷加入傷兵名單，伊布拉希瑪特勞爾也足踝有傷。費邊強森和Keanan Bennetts同樣應傷無法比賽。不過慕森加柏有一奇兵，就是法國名將Thuram之子、Marcus Thuram。這位法國小將季初一直無法進球，上週終被貶為板凳，怎知反而後備登場進了兩球。

霍芬海姆上週作客領先下與沃夫斯堡賽和1比1，本季5場聯賽僅1勝，成績令人失望，這與球隊缺少了克拉馬里奇在前線大有關係。慕森加柏上一場聯賽反勝杜塞爾多夫2比1後，聯賽二連勝；雖然他們也受傷兵問題困擾，但本季5場聯賽只曾敗在榜首的RB萊比錫腳下，表現較霍芬海姆優勝。加上慕森加柏近4場聯賽對霍芬海姆保持不敗，有機會在客場起碼保住不敗，+1可優先考慮。

雙方近4次聯賽交手，慕森加柏1勝3和，而雙方近5次聯賽交手，4次總進球數4球或以上。

霍芬海姆本季5場聯賽僅1勝。（達志影像）

國際米蘭@桑普多利亞 開賽時間 9月29日 00:00

桑普多利亞中場馬羅尼仍然因傷缺陣，而聯賽至今只一勝，排在聯賽榜末。相反國際米蘭聯賽首5場全勝，由曼聯加盟的國際米蘭射手盧卡庫背部傷患痊癒，聯賽至今已進3球；但同樣今夏由曼聯來投的翼鋒桑切斯，被主教練干地認為暫時狀態欠佳，不適合任先發。

桑普多利亞五場聯賽後排榜末，但取得的唯一勝仗就是在主場取得，1比0擊敗杜里諾，而周中客場對佛倫提那便以1：2敗陣。五場聯賽後排榜首的國際米蘭本季表現出色，五場全勝之外，進10球只失1球。不過國際米蘭本季作客時，分別以2：0和2：1擊敗對手，不是可大勝對手3、4球而回的球隊。可考慮客勝，兼大小[總分]的小2.5。

國際米蘭上次聯賽作客對桑普多利亞，正確比數為1比0，而雙方近2次聯賽對壘，半場都是「和」。

盧卡庫聯賽至今已進3球。（達志影像）

曼城@艾佛頓開 開賽時間 9月29日 00:30

艾佛頓令人失望，上場聯賽二連敗，主教練馬高施華直言，有一些新兵表現未合符期望。球隊近期不斷改動中前場攻擊組合，聯賽至今還未進球的義大利前鋒莫伊茲金，或剛在英聯盃進2球的小將卡爾沃特-勒溫，都可能任先發。由於葡萄牙中場安德烈戈麦斯仍要養傷，冰島中場西古德森繼續負責策劃進攻。

曼城雖然仍有一雙主力中衛史東斯和拉波特養傷，但攻力驚人；剛剛聯賽以8：0擊敗沃特福德外，開賽僅18分鐘便進了5球，破英超紀錄，而前鋒阿奎羅亦創下本季首6場聯賽均有進球的佳績。曼城在周中聯賽盃順利晉級，先發只是以年輕球員為主，似為本場比賽留力。在擊敗沃特福德中演出帽子戲法的伯納多席爾瓦，當然任先發。

艾佛頓本季令人失望，聯賽二連敗。本場要面對實力更強的曼城，除非有神勇表現，否則凶多吉少。曼城本季6場聯賽竟進了24球，平均每場進4球，可考慮客勝和大小[總分]的大2.5，甚至大小[總分]的大3.5。

曼城和艾佛頓近3次聯賽交手，曼城全勝2球，而雙方近3次聯賽交手，2次總進球數4球。

曼城上一輪比賽以8：0擊敗沃特福德。（達志影像）

皇家馬德里@馬德里競技 開賽時間 9月29日 03:00

馬德里德比戰。馬德里競技於周中聯賽作出不少調動，英格蘭國腳右後衛特里皮爾預計在這場德比戰會復任正選。前鋒莫拉塔傷癒後，在周中聯賽卻又「兩黃一紅」被逐，本場停賽，未能倒戈對母會。

皇家馬德里在有大量傷兵及頻密賽程下，同樣是用輪換戰術，首席前鋒班賽馬周中休息後，預計這位聯賽已進5球的法國前鋒會復任先發攻堅。後防馬塞洛及費蘭德門迪兩名左後衛同時受傷，其位置會由納喬取代。

馬德里競技首3場聯賽全勝後出現小低潮，連歐聯在內3場不勝，幸好周中聯賽勝出，作客2比0擊敗馬約卡。同市對手皇家馬德里首3場聯賽1勝2和，歐聯又曾以0比3不敵巴黎聖日耳曼，但近兩場聯賽全勝兼不失一球下，升上西甲榜首。以近況及往績計，皇家馬德里較優勝，讓分+1可選。

馬德里德比戰，雙方近4次聯賽交手，皇家馬德里1勝3和不敗，而雙方近4次聯賽交手，3次總進球數是2球或以下。

班賽馬周中休息後，預計這位聯賽已進5球的法國前鋒會復任先發攻擊手。（達志影像）

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(中時電子報)