減重時要喝什麼？不少人以為減重飲品就只有檸檬水。其實，還有幾種飲料在運動與健康作息的配合下，一樣能發揮加速燃脂的功效。

不少正在減重的人將檸檬水當作每日不可或缺的飲料。事實上，沒有一種飲品單獨喝，就有降低體重的神效。不過，倒是有些飲料，如果配合健康的飲食與生活習慣，可以使減肥事半功倍。下列的幾種飲料看似平常，實則有著促進燃脂的效果。

●咖啡

運動前喝杯咖啡，可使人們運動更久、更賣力。（圖／pixabay）

美國保健類知名網站《預防（Prevention）》雜誌指出，咖啡是天然的能量飲料。研究顯示，跟未飲用任何咖啡因就直接去運動的相比，運動前喝杯咖啡，可使人們運動更久、更賣力，也因此會燃燒更多的熱量。《運動醫學與健身期刊（Journal of Sports Medicine and Physical Fitness）》發現，上健身房前先喝咖啡的人，使用腿部訓練機（leg press machine）的次數比沒喝的人多踏20％，但要記住要喝黑咖啡才有這等的功效。

●冰水

《預防（Prevention）》雜誌也提到，將檸檬水中檸檬片以冰塊替代，白開水也能是燃脂飲料。當冰水下肚，身體會產生更多的能量才能將體溫拉高至原本的水平。美國職棒大聯盟堪薩斯市皇家隊營養師杜蘭（Mitzi Dulan）說，每天喝三杯約700的冰水，可幫助身體多燃燒100卡的熱量，一年下來可減少將近5公斤的體重。

要提醒的是，西方人對生冷似乎較無禁忌，西方的研究人們可自行斟酌採納。但如果個人體質過於虛寒，也可飲用冰水以外的消脂飲品，對減少脂肪、降低體重同樣有幫助。

●綠茶

《美國營養學會期刊（Journal of the American College of Nutrition）》指出，每天飲用4杯任何茶飲（一杯約235克）的人，與平日只喝常溫開水的人相比，在其他飲食、生活習慣都相同的前提下，2個月後多下降約3公斤的體重。《歐洲營養期刊（European Journal of Nutrition）》也刊登過類似的研究。科學家認為，茶葉成分中的兒茶素、咖啡因和其他抗氧化物。

想要多減幾公斤，茶飲當中不可加糖。此外，不要選購來路不明的綠茶類營養品，避免造成肝臟受損。

●柳橙汁

降膽固醇飲品就是柳橙汁。（圖／pixabay）

美國梅約醫學中心曾經推薦5大降膽固醇明星食物，其中唯一上榜的降膽固醇飲品就是柳橙汁。原因在於柳橙汁含有植物固醇（plantsterols或稱stanol），是一種膽固醇結構類似的化學物質，可以和膽固醇在腸道裡競爭吸收的管道，進而降低血液中膽固醇的量。另外也有研究指出，每天攝取植物固醇劑量為2～3公克，可降低6～15％壞的膽固醇（LDL），而不影響好的膽固醇（HDL）。

壞膽固醇降低，對體內脂肪的減少也會有幫助。

但不管是市售柳橙汁或自己榨柳橙汁，都要小心含糖量。世界衛生組織建議，游離糖（包括添加糖，以及蜂蜜、糖漿、果汁與濃縮果汁中天然存在的單醣和雙醣成分）不應超過每日總熱量的10％，2015年甚至建議降至5％以下。以國人每日平均熱量1800大卡為例，每日建議糖攝取為45公克（10%）與22.5公克（5%）。

●山楂飲

中醫則認為，山楂有化淤、消脂的作用。（圖／pixabay）

中醫則認為，山楂有化淤、消脂的作用，時常飲用含有山楂飲品可幫助降低膽固醇、三酸甘油脂，因此中醫也常使用山楂做為各種消脂飲的主要食材。有趣的是，研究發現山楂的作用機轉並不在於阻擋身體對膽固醇的吸收，而在於加快對膽固醇的清除。因此當山楂搭配高脂飲食，消脂作用其實不明顯，不過一旦停止高脂飲食，且同時引用山楂飲品時，血液當中的脂肪就會快速下降。

只是，山楂的酸性或許會造成腸胃不適，體質寒涼或胃潰瘍患者，在飲用山楂消脂之前，還是應先詢問中醫師。

資料來源：《Prevention》

(中時電子報)