減重時要喝什麼?不少人以為減重飲品就只有檸檬水。其實,還有幾種飲料在運動與健康作息的配合下,一樣能發揮加速燃脂的功效。

不少正在減重的人將檸檬水當作每日不可或缺的飲料。事實上,沒有一種飲品單獨喝,就有降低體重的神效。不過,倒是有些飲料,如果配合健康的飲食與生活習慣,可以使減肥事半功倍。下列的幾種飲料看似平常,實則有著促進燃脂的效果。

●咖啡

運動前喝杯咖啡,可使人們運動更久、更賣力。(圖/pixabay)

美國保健類知名網站《預防(Prevention)》雜誌指出,咖啡是天然的能量飲料。研究顯示,跟未飲用任何咖啡因就直接去運動的相比,運動前喝杯咖啡,可使人們運動更久、更賣力,也因此會燃燒更多的熱量。《運動醫學與健身期刊(Journal of Sports Medicine and Physical Fitness)》發現,上健身房前先喝咖啡的人,使用腿部訓練機(leg press machine)的次數比沒喝的人多踏20%,但要記住要喝黑咖啡才有這等的功效。

●冰水

《預防(Prevention)》雜誌也提到,將檸檬水中檸檬片以冰塊替代,白開水也能是燃脂飲料。當冰水下肚,身體會產生更多的能量才能將體溫拉高至原本的水平。美國職棒大聯盟堪薩斯市皇家隊營養師杜蘭(Mitzi Dulan)說,每天喝三杯約700的冰水,可幫助身體多燃燒100卡的熱量,一年下來可減少將近5公斤的體重。

要提醒的是,西方人對生冷似乎較無禁忌,西方的研究人們可自行斟酌採納。但如果個人體質過於虛寒,也可飲用冰水以外的消脂飲品,對減少脂肪、降低體重同樣有幫助。

●綠茶

《美國營養學會期刊(Journal of the American College of Nutrition)》指出,每天飲用4杯任何茶飲(一杯約235克)的人,與平日只喝常溫開水的人相比,在其他飲食、生活習慣都相同的前提下,2個月後多下降約3公斤的體重。《歐洲營養期刊(European Journal of Nutrition)》也刊登過類似的研究。科學家認為,茶葉成分中的兒茶素、咖啡因和其他抗氧化物。

想要多減幾公斤,茶飲當中不可加糖。此外,不要選購來路不明的綠茶類營養品,避免造成肝臟受損。

●柳橙汁

降膽固醇飲品就是柳橙汁。(圖/pixabay)

美國梅約醫學中心曾經推薦5大降膽固醇明星食物,其中唯一上榜的降膽固醇飲品就是柳橙汁。原因在於柳橙汁含有植物固醇(plantsterols或稱stanol),是一種膽固醇結構類似的化學物質,可以和膽固醇在腸道裡競爭吸收的管道,進而降低血液中膽固醇的量。另外也有研究指出,每天攝取植物固醇劑量為2~3公克,可降低6~15%壞的膽固醇(LDL),而不影響好的膽固醇(HDL)。

壞膽固醇降低,對體內脂肪的減少也會有幫助。

但不管是市售柳橙汁或自己榨柳橙汁,都要小心含糖量。世界衛生組織建議,游離糖(包括添加糖,以及蜂蜜、糖漿、果汁與濃縮果汁中天然存在的單醣和雙醣成分)不應超過每日總熱量的10%,2015年甚至建議降至5%以下。以國人每日平均熱量1800大卡為例,每日建議糖攝取為45公克(10%)與22.5公克(5%)。

●山楂飲

中醫則認為,山楂有化淤、消脂的作用。(圖/pixabay)

中醫則認為,山楂有化淤、消脂的作用,時常飲用含有山楂飲品可幫助降低膽固醇、三酸甘油脂,因此中醫也常使用山楂做為各種消脂飲的主要食材。有趣的是,研究發現山楂的作用機轉並不在於阻擋身體對膽固醇的吸收,而在於加快對膽固醇的清除。因此當山楂搭配高脂飲食,消脂作用其實不明顯,不過一旦停止高脂飲食,且同時引用山楂飲品時,血液當中的脂肪就會快速下降。

只是,山楂的酸性或許會造成腸胃不適,體質寒涼或胃潰瘍患者,在飲用山楂消脂之前,還是應先詢問中醫師。

