Q版孔子造型的毛巾。（吳堂靖攝）

適逢9月28日教師節，台北市孔廟今舉行「孔子誕辰2569周年慶釋奠典禮」，活動從一早6點鐘開始，雖然天空不作美，仍吸引大批民眾共襄盛舉，一睹三獻舞、古樂八音等儀程，現場也發放「智慧糕」、Q版孔子造型的毛巾，並封街舉辦園遊會，傳承儒家文化。

今年為孔廟建廟90周年，海內外參禮人數眾多，包含韓國成均館儒道會、日本道德科學研究所、日本論語普及會等團體，由台北市長柯文哲擔任典禮正獻官，一共執行37道儀程，孔子第79代嫡孫孔垂長則擔任奉祀官，釋奠典禮由近200名禮生、樂生、佾生共同完成，過程耗時一個小時半，氣氛莊重。

柯文哲致詞表示，孔廟在歷史變遷過程中，肩負古蹟保存與儒學文化傳承的重任，讓國內外遊客能夠體驗孔子思想的魅力，今年台北孔廟以儒學為主題，推出系列活動，期許能繼續深耕傳統文化，也祝福所有教師教師節快樂！

今年主辦方也以「茍日新、日日新、又日新」的儒家自省精神為發想，攜手台灣本土產業，推出 Q版孔子造型的毛巾，兼具實用與創新意義，讓拿到的民眾直呼「超可愛！」

配合祭孔活動，今天至下午4點止，大龍街封街舉辦「儒風．藝遊好時光園遊會」，活動包含「孔子點點名網頁互動遊戲」、射箭投壺套圈圈、古裝更衣體驗，現場也有大型論語背板，歡迎民眾揪團嗨翻教師節！

(中時 )