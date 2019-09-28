汐止新台五路清晨豪雨狂炸 汽機車陷泥流 09:592019/09/28 中時 譚宇哲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大雨沖出大量的土石。（新北市消防局提供／譚宇哲新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大雨沖出大量的土石，波及路旁汽車。（新北市消防局提供／譚宇哲新北傳真） 工程人員正在現場排除路面土石。（新北市消防局提供／譚宇哲新北傳真） 一夜豪大雨，新北市汐止區新台五路二段今天清晨7時許出現積淹水，附近人行道工程的大量土石遭大雨沖出，造成停放在外的汽機車泡在水深及小腿的滾滾泥水，交通受阻，工程單位已緊急調派工程車到場排除積水，現仍在清理路面土石中。 (中時 ) #汽機車 #工程 #土石 #淹水 #汐止 也許您會感興趣 推薦閱讀 又見喪屍！好市多名牌包比網購便宜引瘋搶 10:382019/09/24 生活 彰化花壇排水二期工程 年底前完成用地徵收 17:552019/09/24 生活 漢唐明年業績 可望續創新高 04:102019/09/25 證券．權證 站內瀑布暴雨狂倒！倫敦地鐵千人塞爆 15:372019/09/25 國際 登山男迷路喊救命 警消迅速救援助脫困 23:202019/09/25 社會 提供屋頂防水、隔熱解決方案 阿布防水工程 技術高超 04:102019/09/26 投資理財 每15天1起車禍 汽機車分流降低事故 04:102019/09/26 地方新聞 華裔員工跳樓 工程師：美職場壓力大 12:162019/09/26 國際 新北第23家視障按摩小棧 進駐汐止東方科學園區 17:062019/09/26 生活 米塔颱風生成 豪雨襲北北基 北巿一級淹水警戒 09:192019/09/28 生活 社會熱門新聞 媽跟女兒吵架 家中兩犬竟發狂咬死她 - 社會 美魔女按摩睡著 他騎上馬火速衝刺 - 社會 人妻小琉球幫慶生後懷孕 夫測完精蟲數…頭冒綠光 - 社會 拋妻女和空姐偷生子 隱婚負心漢判賠120萬 - 社會 汐止新台五路清晨豪雨狂炸 汽機車陷泥流 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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