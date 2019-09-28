大雨沖出大量的土石，波及路旁汽車。（新北市消防局提供／譚宇哲新北傳真）

工程人員正在現場排除路面土石。（新北市消防局提供／譚宇哲新北傳真）

一夜豪大雨，新北市汐止區新台五路二段今天清晨7時許出現積淹水，附近人行道工程的大量土石遭大雨沖出，造成停放在外的汽機車泡在水深及小腿的滾滾泥水，交通受阻，工程單位已緊急調派工程車到場排除積水，現仍在清理路面土石中。

(中時 )