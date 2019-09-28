中國國務委員兼外交部長王毅今天表示，關稅及貿易爭端可能讓全球陷入經濟衰退，而北京承諾會用「冷靜、理性和合作的方法」解決這些問題。

王毅在聯合國大會的演說中表明：「面對全球挑戰豎起高牆不是辦法，面對自身問題，諉過於人不是出路，上個世紀大蕭條的教訓殷鑑不遠。」

王毅在沒有點名川普下表示：「揮起關稅大壩、挑起經貿摩擦，將干擾全球產業鏈、供應鏈，損害多邊貿易體制和全球經貿秩序。」這明顯是批評將近15個月前對中國展開破壞性貿易戰的美國總統川普。

「甚至可能導致世界陷入衰退陷阱。」

在美中接二連三互徵關稅下，世界兩大經濟體互對彼此數以千億美元計的商品徵收懲罰性關稅，引發金融市場震盪，威脅世界經濟成長。

美中新一輪高層級談判料將於10月上半月在華府舉行。

王毅的發言不尋常地指向中國外交官，恰巧與川普政府正考慮對北京採取的激進新財政壓力策略有關，包括可能將在美國證券交易所掛牌的中國企業解除上市資格。

消息人士今天告訴路透社，這個舉措將是限制美國對中國企業投資廣泛作法的一部分，愈加擔心中國企業活動安全隱患是原因之一。

(中央社)