高雄市長韓國瑜擔任祭孔大典正獻官，全程參與，帶領局處首長及師生完成儀式。（袁庭堯攝）

高市祭孔大典多年來均由在地師生依古禮展演呈現。（袁庭堯攝）

陽光刺眼難耐，擔任正獻官的韓國瑜全程挺直身軀、完成全部儀式。（袁庭堯攝）

高市祭孔大典多年來均由在地師生依古禮展演呈現。（袁庭堯攝）

高市祭孔大典八佾舞生由左營舊城國小學生擔任。（袁庭堯攝）

韓國瑜進入正殿後，依古禮進行進饌、上香、獻帛、獻爵、獻花等儀式。（袁庭堯攝）

韓國瑜率領各局處首長參與今年的高市祭孔大典。（袁庭堯攝）

金牛毛由毛筆替代，象徵增添智慧。（袁庭堯攝）

至聖先師孔子誕辰2569週年釋奠典禮，28日清晨在左營孔子廟舉辦。有別以往多由副市長、秘書長主祭，重視儒學的高雄市長韓國瑜親自出席擔任正獻官，在艷陽下完成近一小時的儀式。部分參加典禮學生及老師疑似不耐曝曬，出現輕微中暑現象，但經現場醫護人員協助給水休息後，均無大礙。

典禮分獻官及陪祭官由各局處首長及學校校長擔任，象徵對孔子至上最高敬意。現場一早就聚集大批家長，特地帶小朋友前來觀禮。

釋奠大典在鐘鼓樂聲中展開，正獻官韓國瑜等人依照古禮順序、由禮生帶領步入會場，依序進行起扉、迎神典禮。接著，韓國瑜進入主殿，陪祭官分散各殿，各就位後，由韓國瑜代表進饌、上香、獻帛、獻爵、獻花、飲福、受胙儀式，最後眾人回到廣場集結，進行送神儀式，完成祭典。

高市祭孔大典多年來均由在地師生、依循明代禮制展演呈現，相當具有在地特色。左營高中師生利用暑假時間、反覆練習相關禮儀，在祭孔大典中負責通贊、亞贊（司儀）及禮生的重責大任。八佾舞生則由左營舊城國小擔任，樂生及歌生則由鼎金國中擔任。但今晨豔陽高照，學生們在厚重禮服的包覆下，疑似出現輕微脫水、中暑的現象，經現場醫護人員檢視、給予補充水分後無大礙。

典禮最後，照慣例開放民眾拔金牛毛、穿越蔥門、發智慧糕，象徵增添智慧。韓國瑜也特地邀局處首長共同替金牛掀開紅幕，並穿越蔥門，並與參與典禮師生共同合影紀念。

(中時 )