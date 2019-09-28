10 days. Lakers basketball is back. pic.twitter.com/80yLNjqCD1 — Los Angeles Lakers (@Lakers) September 26, 2019

「小皇帝」詹姆斯28日在湖人媒體見面會，充分做好替自家主場史坦普中心宣傳工作，因為他語出驚人表示，今年夏天休兵期的最大贏家，並不是湖人、快艇或籃網等隊，而是史坦普中心，他更公開稱讚了「一眉哥」安東尼戴維斯。

「如果你是籃球迷，你可以看快艇，或是看湖人，然後你還能看到精采演出，很多藝術家都會來史坦普中心，或許塞拉峽谷中學(詹皇兒子就讀學校)可以來史坦普中心打場比賽，」詹姆斯笑著說，「我聽說他們有個高一球員表現還不錯。」

「嚴肅來講，洛杉磯這座城市目前形勢令人驕傲，」詹姆斯說，「這裡不只有湖人和快艇，公羊(NFL)、道奇(MLB)、國王(NHL)、南加州大學、加州大學洛杉磯分校等隊都在這裡，對一個體育迷來說，目前身處洛杉磯是最棒的時期。」

詹姆斯也提到今年夏天才剛加盟湖人的安東尼戴維斯，強調湖人在新球季的進攻，應該圍繞著安東尼戴維斯展開(不是詹皇自己？)，假如安東尼戴維斯在場上時，還不圍繞著他主攻，就不跟把他派上場，因為一眉哥就是如此出色。

「我知道安東尼戴維斯是什麼等級的球員，不只是他的球場能力，還有領導能力，可以交易到這名天才球員，讓我非常激動，」詹姆斯說，「你們可能也看到我們兩人在今年夏天共度多少時間，我認為他在領導力方面，沒獲足夠稱讚。」

(中時電子報)