網友留言。（摘自批踢踢網頁）

傳國民黨內有人認為，國民黨總統候選人韓國瑜近來聲勢低迷，是因為國民黨中央和韓國瑜合作默契欠佳的原因，提議讓韓韓國瑜出任首席副主席，參與黨機器運作。不過，網友一聽到這消息，紛紛看戲大喊這是不是逼宮了！有網友更表示，開始了！是不是韓要為敗選鋪路，要開始當副主席，那主席還會遠嗎？

韓國瑜聲勢低迷，黨內不少人認為黨機器與韓營合作嚴重不足是重要原因，更有黨內人士認為，國民黨主席吳敦義曾提過，總統候選人出線後，可擔任第一副主席，自己配合請假，讓候選人代理黨魁操控黨機器。所以現在吳應該趕快聘韓出任首席副主席，參與黨機器運作，拉抬選情。不過， 文傳會代理主委程美華表示，現在時空背景與過去不同，韓目前當務之急是讓去年九合一選舉挺韓的中間選民、年輕人回流，而不是討論兼任黨職與否。

對於韓接任副主席傳聞，批踢踢網友表示，「兼什麼副主席，要直上黨主席」、「吳玩火上身了」、「市長、副主席、總統候選人，真忙耶」、「逼宮吳了」，也有網友認為，「韓的是百萬人，而且韓有打爆綠本營的實績在，能者得之，他本來就有黨魁實力」！

(中時電子報)