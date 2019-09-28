海軍司令部今天上午在基隆港區舉辦國防知性之旅營區開放活動，開放全球現役最老茄比級海獅軍艦，以及首次開放的派里級銘傳軍艦，了解艦上官兵生活狀況及訓練情形。雖然天氣陰霾還飄起細雨，仍吸引上萬民眾爭睹。

海軍陸戰隊進行海上小艇突擊戰術操演，英勇驃悍贏得滿堂彩。(青年日報提供/戴志揚台北傳真)

活動一開始，由陸戰隊學校莒拳隊戰技操演揭開序幕，鏗鏘有力的殺聲響徹港區，並以擊破木板、厚瓦片與磚頭等戰技，讓現場觀眾感受隊員們的超凡身手；兩棲偵搜大隊精湛的海上操舟技巧、變化萬千的隊形，也獲如雷掌聲。

海軍陸戰隊莒拳隊進行擊破表演，氣勢震撼全場。(青年日報提供/戴志揚台北傳真)

但參演的官兵仍賣力操演，包括海軍陸戰隊莒拳隊及兩棲偵搜大隊仍不畏風雨，進行戰技展演，突顯海軍勇猛頑強的堅實戰力。

靜態裝備展示更有亮點，包括自去年11月8日成軍的派里級銘傳軍艦，首次對外開放參觀，以及茄比級海獅潛艦暌違12年後再度現身基隆港，讓民眾一窺潛艦神秘面紗。

停放在軍艦後甲板上的S-70C反潛直升機也相當受到民眾喜愛。(青年日報提供/戴志揚台北傳真)

另海軍也特別安排永靖級、錦江級軍艦、磐石軍艦、沱江軍艦及光六飛彈快艇等各型艦艇，另有機動雷達車、機動通信車、20機砲悍馬車、AAV7兩棲突擊車與S-70C反潛直升機供民眾參觀，讓國人近距離了解國軍現役武器裝備。另西碼頭典禮台左側亦設置「國艦國造」主題展覽館，讓民眾了解國軍推動國艦國造的歷程。

(中時電子報)