消息人士說，美國國會命令美國駐烏克蘭特使佛克爾（Kurt Volker）回答關於川普總統的彈劾調查問題後，佛克爾今天辭職。

一名要求匿名的知情人士證實佛克爾辭職。這個消息是由亞利桑那州立大學（Arizona State University）學生報率先報導。佛克爾在亞利桑那州立大學指導一個機構。

根據昨天公布的吹哨者投訴內容，佛克爾曾與烏克蘭高官見面，討論如何「協調」川普對烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）提出的要求。

吹哨者指控川普在7月25日通話中施壓澤倫斯基，提供抹黑美國前副總統拜登（Joe Biden）的資料。拜登可望代表民主黨出征，在2020年總統大選對上川普。

民主黨把持的聯邦眾議院委員會，命令佛克爾於10月3日回答問題。

根據今天公布的信件，國會議員提到川普私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）的一則推文，朱利安尼在推文中秀出一張對話截圖，顯示佛克爾提到將幫他聯繫澤倫斯基的核心幕僚。

這封向美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）寄出的信函寫道：「這些國務院職員若未能如期出席作證，將構成妨礙眾議院取得彈劾調查的證據。」

(中央社)