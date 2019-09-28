國民黨總統參選人韓國瑜，引爆「韓流」擁大批「韓粉」。隨著民調起伏與各界攻擊，韓粉也成霸凌對象。有人在網路分享，自己跟公司同事默默「相認」的故事；兩人雖未在言語間表露太多，但藏在外套裡的國旗衣，卻已表達一切，

網友在臉書社團「韓家軍」發文，寫道：「上星期我穿韓家軍的衣服上班，有一位同事與我聊天，我與他聊完天之後，剛剛在公司頂樓聊天時，無意間看到同事他穿國旗裝，我也沒問他太多，他現在也是支持韓國瑜韓市長，真是給他讚！偷偷的給他拍照。」

文章一出，迴響熱烈，獲得超過3000個讚、300則留言與破30次分享。網友紛紛回應：「勇敢」、「庶民永遠比權貴多」、「我們該大大方方支持韓家軍。這是正義象徵」、「我們公司將近100人，我都大搖大擺的穿著去年賣菜郎的衣服，因為就我所知公司裡6－7成都投韓」、「如果投票就千萬別穿，免得變廢票了」。

(中時電子報)