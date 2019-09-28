疾管署今公布國內新增1例本土登革熱病例，個案為高雄前鎮區一名10多歲國中生，20日出現骨頭痛、發燒等症狀，2度就醫後，確診感染登革熱病毒第一型。疾管署提醒，近期持續有降雨發生，民眾應留意家總是否有積水，以免病媒蚊孳生。

疾管署副署長羅一鈞表示，該名個案近期無國外旅遊史，活動地以前鎮區竹南里的住家、學校周邊及鳳山區的老爺里為主，因鄰近鳳山區第一型個案的活動地，疾管署研判可能的感染源為鳳山。目前，衛生單位已針對個案居住地進行孳生源檢查、噴藥作業，並規劃社區及活動地緊急防治工作，社區持續監測至10月21日。

截至27日，國內共累計87例本土登革熱病例，其中高雄市57例（三民區37例、鳳山區6例、前鎮區4例、左營區3例、苓雅區2例，大寮區、鼓山區、路竹區、旗津區及仁武區各1例）、台南市26例（東區11例、中西區4例、南區及安南區各3例、北區2例，永康區、左鎮區及新化區各1例）、新北市2例（中和區、永和區）、桃園市1例（中壢區）、台北市1例（大安區）。另有397例境外移入病例，近一個月的感染國家以越南、菲律賓及柬埔寨為多。

疾管署提醒民眾，近期仍持續有降雨發生，平時應注意防蚊措施，並留意環境整潔並清理積水容器，以免病媒蚊孳生。如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫及告知旅遊活動史。

(中時 )