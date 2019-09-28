《The Athletic》權威記者查拉尼亞28日爆料，聯盟向各隊發送一份如何界定違規招募的備忘錄，其中需要重點解釋的部分，就是假如今後球員慫恿另外一名球員申請交易，直接視為違規招募，代表「小皇帝」詹姆斯成功躲過新規處罰！

因為詹姆斯從上季開始，就不斷公開或私下拉攏「一眉哥」安東尼戴維斯從鵜鶘跳槽湖人，結果詹皇新球季如願跟一眉哥聯手，其他包含里歐納德要求快艇必須同時挖來保羅喬治才肯加入、哈登公開招募過保羅1年等行為也都算是違規。

這份備忘錄其他需要重點解釋部分包含，球隊管理階層單獨表揚其他球隊球員言論，不再視為違規招募，代表去年前湖人籃球事務總裁魔術強生(稱讚保羅喬治)，以及快艇總教練瑞弗斯(稱讚里歐納德)遭到聯盟罰款的情況不再發生。

此外，聯盟雖然可以每年隨機抽查5支球隊管理階層的手機或電腦，是否出現違規招募的對話內容，聯盟卻不可以沒收被調查人的手機或電腦；聯盟也會設立一條爆料熱線，隨時歡迎找到證據的球隊或其他人士匿名舉報違規招募行為。

(中時電子報)