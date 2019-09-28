靜宜大學「告別制服」開學迎新主題書展，師生穿著高中職制服，體驗圖書館創新服務。（陳世宗攝）

「大學新鮮人，終於不用穿制服了！」靜宜大學為歡迎新生加入大家庭，曾被評為「全國十大非去不可圖書館」的蓋夏圖書館，即日起至10月4日推出「告別制服」主題書展，結合「告別青澀」、「告別體制」及「告別制服」等系列書籍及活動，帶給師生及民眾豐富多元的閱讀饗宴。

靜宜大學校長唐傳義指出，「告別制服」代表新生進入大學，要找出獨特的人格特質及差異；也象徵進入靜宜大家庭，告別制服的限制，以實際行動勇敢追夢、圓夢！現場靜宜師生也穿著高中職制服，象徵新鮮人順利銜接大學多元學習資源，在營造的情境中，體驗圖書館創新服務。

蓋夏圖書館長陳明柔表示，該館積極透過創意主題策展，將藏書、閱讀空間及創意書展完美結合。「告別制度」書展主題，代表學生邁入新階段，跳脫既定框架，將想法化為行動，打造屬於自己的未來；期望所有靜宜人在「蓋夏圖書館」空間中，能創造更多記憶，轉換成核心價值。

蓋夏圖書館組員姜義臺說，「告別制服」書展，透過「告別體制─用閱讀突破僵化思維」主題，協助學生培養創意、專業、溝通協調及團隊合作等能力；藉由「告別制服─用行動揮別壓抑青春」展區，鼓勵學生透過旅行，探索世界、擴展視野，在發展興趣同時自我成長！

以「告別青澀─用影像攝錄萌動身影」主題書籍，引導學生熟悉拍照及妝扮技巧，利用相機與手機記錄珍貴每一刻。除主題書展，蓋夏圖書館也創新推出「闖關集點─認識圖書館遊戲」、二手教科書免費送等系列活動，帶領讀者深入瞭解主題書展多元面向。

蓋夏圖書館每檔的主題展都令人驚豔！國企系潘昱岑說，參與「告別制服」系列活動，不僅勾起高中階段的回憶，也象徵在大學期間，有新的成長與蛻變；參與活動過程中，能感受到圖書館的用心。大傳系莊英紫表示，走進「告別制服」主題區，讓人感受空間規劃的創意，也回憶起穿著高中制服時期的生活點滴！

(中時 )