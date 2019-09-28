竹南鎮公所28日一早在竹南龍鳳漁港舉辦路跑活動。〔竹南鎮公所提供／謝明俊苗栗傳真〕

竹南鎮公所28日清晨在竹南龍鳳漁港，舉辦「GO RUNNING」路跑活動，吸引1200名民眾參與，路跑分成2組，親子組及學生組為5公里，挑戰組則為10公里，跑完全程者，大會除贈送精美紀念品及摸彩券以外，並給予完賽證明，讓參賽者度過一個美好的週末假日。

2019竹南海濱GO RUNNING路跑活動，於28日一早，在龍鳳漁港停車場盛大舉辦，由鎮長方進興、鎮代會主席何秀綿及各級民意代表共同主持開幕式，並於0700時鳴槍開跑，活動全程並安排舊匠樂團表演及辦理摸彩活動。

本次竹南海濱GO RUNNING路跑活動由崎頂社區發展協會承辦，今年報名踴躍共有1,200多名民眾參加,其中親子組及學生組963名、挑戰組250名。親子、學生組路程約5公里，挑戰組全程約10公里，跑完全程者，大會除贈送精美紀念品及摸彩券外，本次更提供完賽證明予全程參與者，為本次活動增添挑戰感及紀念性。

竹南鎮向來重視自然生態保育及觀光發展，鎮長方進興表示，藉由本次辦理的路跑活動，除了能增進親子關係及民眾體能訓練，同時推廣本鎮自然生態保育與濱海之美，亦藉由活動宣導及推動節能減碳行動，為地球永續盡一份心力。

(中時 )