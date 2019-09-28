北市今早持續降下大雨，北市府剛剛表示，雨勢一度造成信義快速道路車行地下道達20至30公分、長度約100公尺的積淹水，與另外信義區三處有局部積淹水，但目前已排抽掉。另外，基隆河水位上漲，基於安全考量，隨時可能關閉河川疏散門，因此請於河濱公園之民眾及停放之車輛，隨時注意撤離訊息。

市府表示，除信義快車行地下道、信義區松仁路253巷底及信義路5段38號停車場因雨勢過大、排水不及而有局部性的積淹水；信義區公所也回報，信義路5段150巷351號六三幼兒園內部曾積水約10公分，目前皆已消退或排抽掉。

由於持續降雨，已造成基隆河水位上漲並可能漫淹至高灘地，基於安全考量，北市府提醒，隨時可能關閉河川疏散門，因此請於河濱公園之民眾及停放之車輛，隨時注意撤離訊息。

北市災害防救辦公室表示，目前本市東側對流雲系已略為減弱，但仍持續移入，預估今日上午仍有較大雨勢，尤其南港和信義區的時雨量有機會達到20至40毫米。

南港區過去12小時雨量已達200毫米，預估最大24小時累積雨量可達300至350毫米，因此仍呼籲易淹水處民眾應架設防水閘門及採取適當防護措施，並隨時巡查及清理居家周遭溝渠洩水孔臺。

此外，日本氣象廳已於28日09時升格TD24為第18號颱風米塔，並預測米塔颱風影響臺灣主要時段為9月30日全天至10月1日白天，北市災害防救辦公室將密切監控其後續發展，預為應變。

(中時 )