高雄議會旁聽民眾氣哭：綠議員只會作秀

高雄市議會開議以來，風波不斷，不管是打架或是綠營議員與韓粉之間起衝突，都看在旁聽的民眾的眼裡，有位旁聽民眾就在杏仁哥的直播中淚訴，表示民進黨市議員的工作態度讓她心寒，更說高雄市民拚死拚活才賺一、兩萬元，卻看這些議員這樣尸位素餐，要他們把錢「通通吐出來」！

該旁聽民眾表示自己是高雄的在地人，平日都要為生活奔走，只見高雄前朝在高雄留下三千多億的債務，如今這些民進黨市議員不思考如何解決問題，卻只會在議會上作秀，不管是打架、用道具嘲弄高雄市長韓國瑜還是在場外辱罵韓粉，更有多位議員在韓市長施政報告時低頭滑手機，這要讓她怎麼相信這些議員是真心要為高雄好？要如何教導她的下一代？痛批這些議員應該要把錢「通通吐出來」！

這位民眾的發言在網路上引起迴響，直說「所以2020年一定要讓牠們全部下架。台灣才能富裕、平平安安，冥盡黨就是禍國殃民的禍首」、「民進黨不倒台灣不會好，民進黨倒，臺灣是寶島」、「2020年就是用選票支持韓國瑜，唯一下架蔡政府」

(中時電子報)