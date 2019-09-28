新北市長侯友宜今上午7時許率市府團隊，至大觀書社舉行「至聖先師孔子誕辰2569週年釋奠典禮」。（許哲瑗攝）

大觀書社兩邊廂房現為「大觀幼稚園」，侯友宜祭典結束後與幼兒園同仁合影。（許哲瑗攝）

今是教師節，儘管連夜大雨未停，新北市長侯友宜一早率市府團隊，至大觀書社舉行「至聖先師孔子誕辰2569週年釋奠典禮」，由侯友宜擔任主祭，全程遵循26道古禮，表達對至聖先師孔子的追思崇敬，現場也準備700顆壽桃、20斤造型為牛的沙琪瑪，象徵「智慧牛毛」，贈送給觀禮的學子及民眾。

侯友宜表示，大觀書社主祀文昌帝君，至今已有156年歷史，是新北市舉行祭孔大典之地，每逢大考都有許多考生前來祈求考運亨通，是學子的重要心靈支柱，近年祭孔典禮以沙琪瑪堆疊成牛的造型，象徵「智慧牛毛」、「智慧高升」，希望支持更多信徒求學及仕途順利。

大觀書社總幹事鄭義鈴介紹，早年新北市境內沒有孔廟，為表達對孔子的尊敬與感念，1963年向台北市大龍峒孔廟分來至聖先師神位，並固定每年9月28日孔子誕辰舉行釋奠典禮，平時不開大門的大觀書社，誕辰當天特別以「啟扉」儀式，表達對孔子的尊敬。

今上午的祭典現場氣氛莊嚴、肅穆，由於連夜的暴雨未停，現場也架起大片帆布擋雨，侯友宜穿長袍馬掛擔任主祭，板橋國小教師擔任禮生，教育局長張明文、文化局長蔡佳芬、民政局長柯慶忠、板橋區長林耀長出席，眾人在鼓擊鳴鐘中進行啟扉、迎神、進饌、三獻禮、恭讀祝文、飲福受胙、撤饌、送神、望燎、闔扉及撤班等共26道程序。

其中飲福受胙的儀式，特別以米酒及形狀四四方方、帶皮的三層肉，替代宰殺，象徵祭祀者向神明祈求之意，所有參與者都可以得到神明的祝福，增長福份與智慧。

柯慶忠表示，「大觀書社」又稱大觀義學，是清代林本源家族為消除漳泉械鬥、隔閡所興建的民間義學，也是當時貧寒子弟啟蒙教育的場所，百年來為板橋和淡北地區造就許多人才，日據時代學校遷到現在板橋國小的位置，現今書社兩邊廂房則改建為「大觀幼稚園」，仍作為教育用途。

此外，板橋郵政總局連續3年提供教師感謝卡片，讓大觀幼兒園200位小朋友自行發揮，以彩繪、注音一字字寫下對老師的感謝，童言童語的祝福及圖畫掛滿大觀書社門口，為教師節增添溫暖。

(中時 )