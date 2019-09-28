資深藝人曹西平，除了在社群網路與網友分享生活點滴，也會針對時事議題做出評論，稍早他在臉書PO文表示，許多人在分家產時，往往因為還沒結婚就被要求分少一點，甚至外界有「沒結婚就是病態」的刻板印象，讓他是為這些人大抱不平。

曹西平感概現今社會仍有刻板印象，就是「有結婚的就是病態，沒有結婚的就是有問題，沒有結婚的人在家裡就應該讓」，尤其常在分家產時，這些人就因為被認為沒有家庭負擔，因此被要求「分少一點」，這讓他駁斥：「不結婚的人就該沒有聲音？不結婚的人就該不要分財產？不結婚的人就該什麼都讓步？不結婚的人就不可以爭取該有權利嗎」？更感概表示：「誰不想結婚，誰不想有人送終有人陪伴，但錯過就是錯過了」，畢竟沒有人會拿人生開玩笑。

曹西平臉書全文。（圖／曹西平臉書）

此外更為未婚人士抱不平，表示不結婚的人好可憐，不僅處處都被打壓，還要莫名其妙被冠上罪名，畢竟不結婚的人還是很認真在生活，難道這也有錯嗎？更直接表明年邁父母親需要被照顧時，都是沒有結婚的人在照顧，更感概：「每個人家庭狀況真的都不ㄧ樣」。

(中時電子報)