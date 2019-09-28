咖啡因一直被認為是引起骨質疏鬆症的危險因子之一。曾有報告指出，咖啡因會增加尿液中鈣質排出。

人體的鈣分為骨鈣與血鈣，也就是99％以上的鈣質在骨骼與牙齒，1～2％分布於血液中，參與人體多重生理機能作用。當攝取富含草酸、植酸、磷的食物，例如咖啡、茶、巧克力，會使血鈣從腎臟代謝，進而使骨骼釋放大量骨鈣，以調節血鈣平衡，如此反倒使得草酸鈣濃度增加，容易導致結石。

有些人認為喝咖啡加牛奶即可彌補流失的鈣質。事實上，牛奶中的鈣質會吸收咖啡中的草酸而代謝，林口長庚紀念醫院毒物實驗室護理師譚敦慈提醒，喝拿鐵不能補鈣。若真想透過喝飲料的方式補充鈣質，不妨先喝黑咖啡，至少間隔半小時後，再喝杯牛奶，才能真正補到鈣。

飲食補鈣除了喝牛奶，也可以利用小魚乾、豆製品和深綠色蔬菜等。（圖／pixabay）

台灣大學生化科技系學教授蕭寧馨建議，靠飲食補鈣除了喝牛奶，也可以利用小魚乾、豆製品和深綠色蔬菜等，此外黃豆與其加工品、堅果類也都是鈣質的好選擇。

(中時電子報)