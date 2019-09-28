清晨微光，全台首學台南孔廟祭孔典禮，28日5點在低沈的鼓聲中，於大成殿登場，場面莊嚴肅穆。不過，因大成殿整修工程尚未完成，基於安全考量，今年也取消祭典後的拔智慧毛活動。

一年一度的教師節又到，台南市政府今早在全台首學孔廟大成殿，舉辦2019年大成至聖先師孔子誕辰2569周年釋奠典禮，由市長黃偉哲擔任正獻官，全程採古禮進行，歷時約1小時。

祭孔典禮即在108聲鼖鼓中循序展開，全台各地民眾紛紛前來台南孔廟緬懷至聖先師孔子，更有許多來自國外的觀光客湧入觀禮區，場面熱鬧。眾人行迎神禮、初獻禮、亞獻禮、終獻禮、撤饌禮、送神禮，前後共38個程序，忠義國小的小朋友也演出六佾舞。

孔廟文化基金會指出，祭孔每年分春、秋兩季舉行，春祭於清晨6時舉行；秋祭則於清晨5時舉行，釋奠典禮前需先祭祀孔子五代祖先，象徵中國人慎終追遠的習俗。此外，今年因孔廟大成殿內部進行施工，考量參加人員進出的安全，春秋兩祭取消典禮後拔智慧毛的活動。

基金會還說，台南孔廟建於300多年前的明鄭時期，是全台第一座孔廟，9月28日祭孔更是孔廟每年最重要的節慶活動。其中，拔智慧毛主要是拔取祭祀黃牛的耳朵、眼睛及眉心的毛，有「耳聰目明」之意，往年均吸引大批民眾搶拔。

市府文化局也表示，「2019年孔廟文化節」相關系列活動，隨著祭孔大典將陸續展開，包括經典項目「啟蒙大典－硃砂啟智」儀式、「孔學聖祭．典傳六藝」體驗活動等，都以孔廟為核心據點，以突顯全台首學台南孔廟在文化資產上的重要意義。

(中時 )