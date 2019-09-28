光芒闖進2019季後賽。（光芒臉書）

光芒搶到大聯盟季後賽最後一席！光芒28日奪下第96勝，同日印地安人輸球，光芒因此獲得美聯第二張外卡，將與另一張外卡持有者運動家對決。這是光芒自2013年再度返季後賽，彌補去年的遺憾。

去年光芒勇奪90勝，但是同區紅襪、洋基皆破百勝，光芒連外卡都撈不到。今年紅襪失利，光芒因此少了一個強敵。命懸一線的印地安人今被國民打敗，去年印隊91勝就坐上龍頭，本季卻以93勝飲恨。

光芒是一支很厲害的球隊，團薪全聯盟最低，票房也是美聯最後一名，他們什麼都沒有，最後卻能打進季後賽。紅襪、小熊、洋基、道奇團薪都超過2億美元(約台幣62億)，光芒只有6300萬美元。光芒外卡戰的對手運動家更是出名以小博大的球隊，運動家開季團薪排行第25名。

美聯季後賽陣容至此出爐，太空人、洋基、雙城為分區冠軍，運動家、光芒為外卡。剩餘例行賽將決定主場優勢，光芒最後若與運動家相同戰績，將由對戰成績較好的運動家獲得主場。兩隊進行單場生死戰之後，屆時必須對上美聯戰績第一的太空人。

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(中時電子報)