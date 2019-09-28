根據今天外流的閉門會議影片，美國總統川普將自己與民主黨威脅要彈劾的爭鬥為「戰爭」，痛批消息人士相當於「間諜」，並疑似威脅他們跟吹哨者的人身安全。

法新社引述彭博（Bloomberg）獲得的影片，疑由其中一名與會者所拍攝，顯示川普昨天出席與美國外交官在紐約的閉門會議時說：「我們在開戰，這些人有病。」

這場會議是因民主黨決定對川普展開彈劾調查而召開。川普被控強逼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）調查美國前副總統拜登（Joe Biden）父子，以取得不利拜登角逐2020年總統大選的資料。拜登目前在民主黨內的總統提名初選保持領先。

這支影片有部分已由「洛杉磯時報」（LA Times）搶先刊登，影片另顯示川普指出，無論誰提供有損聲譽的資訊給吹哨者「都等同於間諜」。

他接著說，過去處置刺探情報跟叛國罪的方式「跟我們現在有所不同」，此話引起與會者一陣哄笑，但遭到反對川普人士的批評，這已有對吹哨者及消息人士的人身安全威脅的意味。

彭博則登出更長的影片片段，顯示川普還講了很多話，像是說拜登「愚蠢至極」，還博得外交官的笑聲；川普還稱記者是「畜生」、「敗類」、「不老實」。

(中央社)