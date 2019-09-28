對於媒體人黃光芹爆料，前行政院長張善政以成立智庫為名義，向鴻海集團創辦人郭台銘開口要了500萬元一事。張善政辦公室澄清表示，是有捐款，但用途不一樣，且金額不對。對張辦的回應，黃光芹嘆氣表示，張回應令人失望，相比之下，還比較欣賞韓國瑜，黃更加碼爆料，張曾向郭交心表態說，他沒有要挺韓國瑜！

黃光芹日前在臉書上爆料，指張善政以成立智庫為名義，向郭台銘開口要了500萬元。對此，張善政辦公室否認，並指出黃光芹所言不是事實，數額更是不對，該筆捐款完全用於張善政成立的「善科教育基金會」，和張善政在韓國瑜的國政顧問團擔任總召，完全無關。

不過，張的回答讓黃光芹看不下去，黃光芹27日在政論節目《鄭知道了》上，狠狠打臉張善政，表示張拿了500萬後，還三不五時打電話給郭台銘的幕僚，向郭交心表態說，他沒有要挺韓國瑜！這種電話不止一通，結果蹦一下卻跑去做韓國瑜國政顧問團的總召以後，張善政留下這一句話，「因為郭台銘沒找他」。

黃光芹接著表示，張善政為何要留下這句話？500萬都已經給他了，那要找他幹嘛？是因為郭台銘選不選，都沒找張當副總統的意思？所以就這樣跑了！這個理由完全說不通。那張善政的記者會也表示沒拿錢，但最後不得不承認，卻又說錢不是那個數字。但是哪個數字，張善政又沒自清啊！

對於張善政是否很想擔任韓國瑜副手，黃光芹認為張想，可以從最近媒體操作看出來，從顧問團總召到現在慢慢半公開表態，如果找不到人，才會跳出來的新聞。

(中時電子報)