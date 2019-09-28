台北市長柯文哲主導成立的台灣民眾黨，不斷向他黨挖角以壯大自己的勢力，柯文哲重要幕僚、北市府顧問蔡壁如28日一早前往宜蘭，陪著前國民黨籍縣議員黃定和向選民尋求支持；蔡壁如說，民眾黨對於明年立委選戰有信心也會繼續努力，如今就是多交朋友，「好人才不一定要納為己有」。
原國民黨籍宜蘭縣議員黃定和因質疑初選民調不公，憤而主動申請退出國民黨，以無黨籍身份繼續投入立委選戰，同時與台北市長柯文哲陣營越走越近，上個月柯、黃兩人才一同走訪羅東、宜蘭兩大夜市，28日一大早，柯文哲重要幕僚蔡壁如專程到宜蘭，陪著黃定和參加兩場活動以及到綠九市場與攤商及採買民眾互動。
當記者詢問黃定和是否會改加入民眾黨，蔡壁如趕緊搶著回答說「不要逼他」，黃才接著表示，柯文哲曾經說過「好人才不一定要入黨」，自己最大的優勢就是勤勞認真，並將會努力推動宜蘭縣的建設，得到更多選民的認同；蔡壁如又接著說，黃定和就是「友軍」，民眾黨就是多交朋友，但「好人才不一定要納為己有」。
對於總統大選「蔡賴配」成局的可能性似乎越來越大，蔡壁如笑著說，蔡英文與賴清德兩人分分合合，一下子競爭一下子吵架，一下子又要合，兩人的關係撲朔迷離，對於「蔡賴配」沒有評論及意見，至於柯文哲應該是不會參選總統了，就是專心、好好地把台北市建設好。
有關柯文哲找親民黨籍台北市議員黃珊珊接任副市長，傳出親民黨主席宋楚瑜因事先未被告知而感到心中不快、不滿，蔡壁如則說宋主席一向蠻愛護柯市長，柯市長也會定期向宋主席請益，所以「也還好」。
(中時 )
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