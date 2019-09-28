柯文哲重要幕僚蔡壁如28日陪著申請退出國民黨的縣議員黃定和走訪宜蘭市綠九市場尋求選民支持。（胡健森攝）

台北市長柯文哲主導成立的台灣民眾黨，不斷向他黨挖角以壯大自己的勢力，柯文哲重要幕僚、北市府顧問蔡壁如28日一早前往宜蘭，陪著前國民黨籍縣議員黃定和向選民尋求支持；蔡壁如說，民眾黨對於明年立委選戰有信心也會繼續努力，如今就是多交朋友，「好人才不一定要納為己有」。

原國民黨籍宜蘭縣議員黃定和因質疑初選民調不公，憤而主動申請退出國民黨，以無黨籍身份繼續投入立委選戰，同時與台北市長柯文哲陣營越走越近，上個月柯、黃兩人才一同走訪羅東、宜蘭兩大夜市，28日一大早，柯文哲重要幕僚蔡壁如專程到宜蘭，陪著黃定和參加兩場活動以及到綠九市場與攤商及採買民眾互動。

當記者詢問黃定和是否會改加入民眾黨，蔡壁如趕緊搶著回答說「不要逼他」，黃才接著表示，柯文哲曾經說過「好人才不一定要入黨」，自己最大的優勢就是勤勞認真，並將會努力推動宜蘭縣的建設，得到更多選民的認同；蔡壁如又接著說，黃定和就是「友軍」，民眾黨就是多交朋友，但「好人才不一定要納為己有」。

對於總統大選「蔡賴配」成局的可能性似乎越來越大，蔡壁如笑著說，蔡英文與賴清德兩人分分合合，一下子競爭一下子吵架，一下子又要合，兩人的關係撲朔迷離，對於「蔡賴配」沒有評論及意見，至於柯文哲應該是不會參選總統了，就是專心、好好地把台北市建設好。

有關柯文哲找親民黨籍台北市議員黃珊珊接任副市長，傳出親民黨主席宋楚瑜因事先未被告知而感到心中不快、不滿，蔡壁如則說宋主席一向蠻愛護柯市長，柯市長也會定期向宋主席請益，所以「也還好」。

(中時 )