苗栗縣政府與聯合大學，28日上午在聯大國際會議中心舉辦山城環保大使選拔賽，準備多項獎品給得獎人員。〔謝明俊攝〕

苗栗縣政府與聯合大學，28日上午在聯大國際會議中心舉辦山城環保大使選拔賽，國小組同學認真作答。〔謝明俊攝〕

苗栗山城環保大使選拔賽，28日上午在聯合大學八甲校區國際會議中心熱鬧展開，包括國小、中、高中及社會組共300多人參加，本次比賽分成二階段「淘汰賽」及「驟死賽」進行，每組前5名，除了獲頒獎狀以外，還有IPAD等精美獎品，並將代表苗栗參加環保署所舉辦的全國環保大賽總決賽。

這是苗栗縣政府環保局連續第8年所舉辦的環保大使選拔賽，除了教育處以外，也獲得聯合大學全力支持，不僅出借國際會議中心及教室，作為各組比賽會場，更選派多名教授出任評審工作。

今年的環保大使選拔賽，主要是環境知識作為競賽內容，環保局精心設計許多有關環保局的趣味考題，讓參加的學生、社會人士，能夠透過考題來增加環保知識，達到寓教於樂的效果。

這次比賽共分成國小、國中、高中及社會組，共有300多人報名參加，許多參賽學生是由學校老師或是家長陪同前來，比賽現場氣氛熱烈，比賽將由各組前5名出線，除了獲頒獎狀外，主辦單位並準備IPAD、空氣清淨機等獎品給得獎人員，並將代表苗栗縣參加11月16日由環保署所舉辦的全國總決賽，爭取全國環境知識王的最高榮譽。

(中時 )