西門町「麵包廚房」在地開業20年，櫥窗內琳瑯滿目的蛋糕成為最大亮點，一走進店內，木頭櫃、手繪簡介，處處可見店家用心的布置，令人彷彿置身歐洲文藝小店，店內除了熱門的芋頭蛋糕、可麗露，全乳酪製作的「 紐約起司蛋糕」，由於口感豐富，也擄獲不少老饕味蕾。

◎乳酪蛋糕歷久不敗 配手沖酸咖啡最完美

「咖啡葉」於2007年創業，提供近50家莊園級咖啡豆，除「酸咖啡」名聲響亮，乳酪蛋糕也是頗有特色。最暢銷也是經典不敗的澳洲philadelphia檸檬乳酪蛋糕，口感綿密濃郁，製作時加入檸檬汁，讓蛋糕帶點酸度，配合淺焙的手沖咖啡品嘗，最能呈現完美風味。

◎不加麵粉純手工 傑克乳酪蛋糕顛覆傳統

用心做乳酪蛋糕，屹立不搖16年，「傑克乳酪蛋糕專門店」是高雄最早開業的乳酪蛋糕店，堅持手工製作，搜羅世界各地6種風味乳酪，打造11種多變的口感，深受老高雄人的喜愛。老闆獨門自創「白饅頭夾乳酪蛋糕」的新吃法，更顛覆傳統、掀起一陣風潮。

◎堅持新鮮現做 傳統起士蛋糕最熟悉對味

坊間起士蛋糕百百種，有的搭配水果提升口感，有的撒上巧克力碎片、彩色糖霜等裝飾華麗，位在土城區「楓葉烘培坊」的起司蛋糕，堅持最傳統的原味，由店家每日新鮮現烤現做，外觀看似樸實，但一口咬下每一口都散發香濃起士味，沒有過度的甜膩，吃起來負擔也較低。

◎崙背鮮奶變蛋糕 千巧谷熱賣12年

雲林縣崙背鄉千巧谷烘焙工場使用在地酪農的鮮奶製作「鮮奶乳酪蛋糕」熱賣12年，老闆黃吉雄堅持不推第二代產品，讓顧客永遠記得。為感謝客人的支持，他3年前開牧場當麵包坊，今年還買了牧場，準備自養100頭乳牛做蛋糕。

◎手工起士蛋糕 減糖吃健康

起士蛋糕濃郁綿密的口感是下午茶的好搭配，剛畢業的江佩儒原本只是對餐飲有興趣，沒想到大學1年級在咖啡廳打工的經驗讓她走上甜點師傅的路，她烘烤出的起士蛋糕口感濃醇、甜度適宜，搭配餅乾底中和入乳酪的綿密感，整體食用相當滑順，標榜減糖健康路線深受女性顧客喜愛。

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(中時電子報)