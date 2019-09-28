氣象局預報員李孟軒表示，今年第18號颱風米塔今（28）日上午8時生成，由菲律賓東方海面朝西北西進行，預估下周一最接近台灣。這段期間應該會持續增強，通過台灣附近海面時可能已是中度颱風，北部、東北部要特別注意風雨。由於米塔移動速度很快，預估明天上午發布海上警報，再觀察是否需要發布陸警。

氣象局分析，颱風可能在通過台灣東部海面時北轉，不致直接侵襲台灣；但路線若向西偏移一些，更靠近台灣，對東部、北部的威脅就會提高。無論如何，米塔要比上一個颱風塔巴更靠近台灣，強度更大，更要小心提防。

氣象達人彭啟明也在個人臉書表示，米塔颱風預計未來會向西北西轉北北西移動，朝台灣東方海面前進的機率較大，並且逐漸增強，下周一到下周二最接近台灣，後續發展應密切注意。

天氣風險公司表示，米塔颱風行進速度非常快，因此各模式預報持續向西調整，預估下周一下半天最接近台灣，並且在石垣島、與那國島一帶北上的機會最高。颱風中心目前還在整合，路徑也不排除有再調整的空間。

如果依照這個移動路徑發展，周日很可能就會有颱風警報資訊，下周一、下周二北部、東半部天氣勢必大受影響。但米塔颱風來得快，去的也很快，下周三就已經到日本、韓國了，有安排這兩國行程的民眾要注意航班資訊。

今日則受到東北風影響，台北市、新北市及基隆北海岸有局部大雨或豪雨，宜蘭有局部大雨發生的機率。氣象局已對基隆市及新北市北海岸發布豪雨特報，對新北市其他地區與台北市、宜蘭縣發布大雨特報。

李孟軒說，周日水氣會少一些，天氣轉好，接下來就開始受到米塔颱風影響，風雨增強。

(中時 )