交通部拍板高鐵南延屏東，因為採納經濟效益最高的「高雄車站方案」，高市府昨對此表示遺憾。行政院長蘇貞昌今天表示，高市府9月10日派代表參加會議對4條路線持開放態度，若現在又倒過來講其他的話，還是尊重專業選擇才對。他強調，耗費500多億元分10年編列，負擔並不重。

交通部昨天進行高鐵延伸屏東審查會，拍板左營案，路線將由左營經燕巢抵達屏東六塊厝，高雄市不另外設站，等同讓乘客「倒退嚕」再延延伸到屏東，預計花費554億元，最快2029年底通車。

蘇貞昌上午參觀108年國際水週「水創未來-水利產業主題館」受訪時解釋，高雄市捷運、鐵路地下化已經陸續完成，也啟用新的火車站，所以高雄市區若還因高鐵又挖地，行經路線要拆多少房子、大樓，到時候帶來的抗爭與人民財產損害衝擊，是不得了工程，先前針對這四條路線進行各方面可行性評估後，因而選擇左營案。

蘇貞昌強調，重大建設要看整盤，而不是看一個地方，高雄市秘書長陳鴻益在9月10日代表高市府出席屏東高鐵延伸說明會，表達對4條線持開放態度，都支持，媒體都有留下紀錄，大家可以看看，「如果現在又倒過來講其他的話，還是尊重專業路線選擇才對」。

但耗費554億元恐債留子孫，蘇貞昌說，蔡政府最厲害的是為民眾減輕稅賦，今年納稅大家超有感，政府推出很多利多政策，讓各行各業各族群都有感覺，不但能夠預算平衡，而且去年歲計剩餘1000多億元，明年度預算為22年來首次歲入歲出平衡，反問這不是很好的政府嗎？

蘇貞昌認為，5百多億元分十年編列，並不是很重負擔，國家要建設，就要有魄力遠見，此重大建設啟動後，不但不會債留子孫，而且是建設留子孫，讓區域平衡、軌道運輸升級，這是非常重要的事，過去沒有做，使得地方失衡。他舉過去當縣長時屏東人口有90萬人，現在為82萬人，「這些錯誤的政策，帶來的後果，都是後日看的見」。

(中時 )